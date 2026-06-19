Terminata la riqualificazione del Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina

Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina, realizzati grazie al finanziamento ottenuto attraverso il bando C.S.E. 2025 del Ministero dell’Ambiente.

I lavori hanno riguardato la sostituzione degli infissi, l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione ad alta efficienza e di un moderno impianto di climatizzazione per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort degli utenti durante tutto l’anno.

L’intervento ha consentito di aumentare le prestazioni energetiche della struttura, passando dalla classe E alla classe D e rendendola più efficiente, sostenibile e funzionale per le attività sportive e per tutte le associazioni che quotidianamente la vivono.

Il sindaco Emanuela De Nicolis: “Un risultato importante per la nostra città, ottenuto senza gravare sulle risorse comunali grazie a un finanziamento a fondo perduto del 100%. Investire nell’efficientamento energetico delle strutture pubbliche significa tutelare l’ambiente, contenere i costi di gestione e offrire spazi sempre più moderni e accoglienti alla comunità”.

San Salvo - si evidenzia in una nota diramata dal Comune - continua così il proprio percorso verso una città più sostenibile, attenta all’innovazione e alla valorizzazione del patrimonio pubblico.