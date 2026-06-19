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Termini e Condizioni

Terminata la riqualificazione del Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina

Potenziamento energetico realizzato grazie al finanziamento ottenuto attraverso il bando C.S.E. 2025 del Ministero dell’Ambiente

redazione
Attualità
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Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina, realizzati grazie al finanziamento ottenuto attraverso il bando C.S.E. 2025 del Ministero dell’Ambiente.

I lavori hanno riguardato la sostituzione degli infissi, l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione ad alta efficienza e di un moderno impianto di climatizzazione per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort degli utenti durante tutto l’anno.

L’intervento ha consentito di aumentare le prestazioni energetiche della struttura, passando dalla classe E alla classe D e rendendola più efficiente, sostenibile e funzionale per le attività sportive e per tutte le associazioni che quotidianamente la vivono.

Il sindaco Emanuela De Nicolis: “Un risultato importante per la nostra città, ottenuto senza gravare sulle risorse comunali grazie a un finanziamento a fondo perduto del 100%. Investire nell’efficientamento energetico delle strutture pubbliche significa tutelare l’ambiente, contenere i costi di gestione e offrire spazi sempre più moderni e accoglienti alla comunità”.

San Salvo - si evidenzia in una nota diramata dal Comune - continua così il proprio percorso verso una città più sostenibile, attenta all’innovazione e alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

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