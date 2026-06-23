CRAL Asl Vasto Gissi, 'cena di una notte di inizio estate' e sostegno alla Casa Famiglia Manuela

Sabato 21 giugno 2026 si Ã¨ svolta la cena di una notte di inizio estate dei soci e famigliari CRAL Asl Vasto Gissi.

Alla cena erano presenti anche Claudia e Gioacchino responsabili della Casa Famiglia Manuela ai quali giÃ a gennaio sono stati donati circa 500 euro in buono spesa, frutto della tombolata di beneficenza organizzata dal CRAL durante le feste natalizie e durante la cena sono stati donati ulteriori 300 euro in buoni pasto, frutto della raccolta di tante persone e reparti ospedalieri.

Grazie da tutti i componenti del Direttivo CRAL.

Roberto Colanzi Presidente CRAL Asl Vasto Gissi