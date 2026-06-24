Parcheggi a pagamento nell'area di Punta Penna-Punta Aderci, il Comune di Vasto cerca un gestore

Il Comune di Vasto cerca un gestore per le due nuove aree di sosta a pagamento nella zona industriale di Punta Penna e nella riserva naturale di Punta Aderci.

Eâ€™ stata pubblicata ieri mattina, allâ€™albo pretorio on li e del Comune, la determina dirigenziale per la ricerca di un operatore economico che dovrÃ occuparsi dei 216 stalli distribuiti su due parcheggi a raso, entrambi brecciati. Si tratta delle aree di sosta ubicate nella parte sud della zona industriale, in adiacenza della strada consortile, nelle vicinanze delle scalette di accesso alla spiaggia di Punta Penna e allâ€™interno della riserva naturale di Punta Aderci. Pur avendo il Comune di Vasto un contratto in essere con la societÃ Abaco, ha deciso di avviare una nuova procedura. Il canone base a favore dellâ€™ente, soggetto a rialzo Ã¨ di 3mila euro.

Il concessionario (cioÃ¨ chi si aggiudicherÃ il servizio) dovrÃ assicurare la presenza di personale di sorveglianza e riscossione tutti i giorni (dal 1Â° luglio al 15 settembre). La riscossione delle tariffe di sosta avverrÃ in contanti tramite il personale, con rilascio di tagliando di sosta, o tramite POS portatile. Il numero minimo di addetti Ã¨ di due unitÃ (una per ciascuna area di sosta), muniti di divisa identificativa o tesserino di riconoscimento. Prima dellâ€™avvio del servizio il concessionario dovrÃ provvedere allâ€™installazione di idonea segnaletica informativa, tramite cartelli. DovrÃ inoltre garantire la pulizia delle due aree di sosta almeno una volta al giorno, con raccolta dei rifiuti abbandonati.

Contrariamente a quanto previsto inizialmente nella delibera di indirizzo della giunta le due aree di sosta non saranno dotate di videosorveglianza. I parcheggi a pagamento, come detto, dovranno scattare dal 1Â° luglio, per restare attivi fino al 15 settembre, ma i tempi sono davvero stretti perchÃ© gli uffici hanno a disposizione solo una settimana per reperire il gestore. Si marcia quindi a ritmi sostenuti per cercare di rispettare i tempi indicati negli atti amministrativi.

Inizialmente la giunta guidata dal sindaco Francesco Menna aveva deciso di far diventare a pagamento anche i parcheggi di Casarza e San Nicola, lungo la Via Verde, da sempre gratis e molto utilizzati da chi ama passeggiare lungo la pista ciclopedonale. Ipotesi che in seguito Ã¨ stata definitivamente archiviata, anche sulla scia del malcontento che era stato manifestato sui social.



