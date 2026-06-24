Memorial ‘Angelo Menna’ a Vasto, settima edizione con grandi ospiti

Si preannuncia un’edizione straordinaria per il 7° Memorial “Angelo Menna”, l’atteso cicloraduno turistico organizzato dal Ciclo Club Vasto in programma domenica 28 giugno.

L’evento, nato per ricordare l’indimenticato presidente del sodalizio vastese e grande promotore delle due ruote sul territorio, quest’anno potrà vantare la partecipazione di due nomi di assoluto rilievo del ciclismo professionistico italiano. Saranno infatti presenti alla partenza in Piazza Rossetti due grandi ex professionisti che hanno scritto pagine importanti del ciclismo abruzzese e nazionale:

​ Alessandro Donati : ex ciclista professionista, atleta di grande spessore e intelligenza tattica. Dopo diverse stagioni tra i dilettanti Elite/Under-23, Donati passò professionista nel 2004 nell’Acqua e Sapone di Palmiro Masciarelli, squadra in cui ha sempre militato fino al ritiro, avvenuto nel 2012. I principali piazzamenti sono stati i terzi posti nella terza tappa del Tour of Japan del 2007 e al Giro del Medio Brenta nel 2008. oggi stimato direttore sportivo del team professionistico VF Group Bardiani-CSF Faizanè .

: ex ciclista professionista, atleta di grande spessore e intelligenza tattica. Dopo diverse stagioni tra i dilettanti Elite/Under-23, Donati passò professionista nel 2004 nell’Acqua e Sapone di Palmiro Masciarelli, squadra in cui ha sempre militato fino al ritiro, avvenuto nel 2012. I principali piazzamenti sono stati i terzi posti nella terza tappa del Tour of Japan del 2007 e al Giro del Medio Brenta nel 2008. oggi stimato direttore sportivo del team professionistico . Palmarès

2002 (Dilettanti Elite/Under-23)

43ª Coppa Messapica

3ª tappa Giro ciclistico della provincia di Cosenza

2003 (Dilettanti Elite/Under-23)

Coppa Papà Espedito

Piazzamenti Grandi Giri

Giro d’Italia

2009: 109º

2010: 75º

Classiche monumento

Milano Sanremo

2010: 144º

2011: 121º

La sua presenza porta all’evento l’esperienza di chi vive quotidianamente il ciclismo di vertice.

Ruggero Marzoli : abruzzese doc ed ex professionista dal talento cristallino. Passa professionista nel 1999 con il team Cantina Tollo Alexia Alluminio. Con questa squadra ottiene alcuni piazzamenti, tra cui due podi di tappa alla Settimana Catalana 2000, il secondo al Criterium d’Abruzzo 2001 . Nel 2002 passa alla Mobilvetta Formaggi Trentini, cogliendo le prime vittorie da professionista alla Settimana Internazionale di Coppi e Bartali in marzo e vince la classifica del gran premio della montagna alla Tirreno Adriatico oltre a un secondo posto nella tappa di Varazze al Giro d’Italia sesto nella tappa al Giro d’Italia Orvieto e diversi risultati da Top 10 in classiche del calendario italiano terzo alla Sabatini quarto al Toscana settimo al Friuli al Pantalica e al Matteotti.

: abruzzese doc ed ex professionista dal talento cristallino. Passa professionista nel 1999 con il team Cantina Tollo Alexia Alluminio. Con questa squadra ottiene alcuni piazzamenti, tra cui due podi di tappa alla Settimana Catalana 2000, il secondo al Criterium d’Abruzzo 2001 . Nel 2002 passa alla Mobilvetta Formaggi Trentini, cogliendo le prime vittorie da professionista alla Settimana Internazionale di Coppi e Bartali in marzo e vince la classifica del gran premio della montagna alla Tirreno Adriatico oltre a un secondo posto nella tappa di Varazze al Giro d’Italia sesto nella tappa al Giro d’Italia Orvieto e diversi risultati da Top 10 in classiche del calendario italiano terzo alla Sabatini quarto al Toscana settimo al Friuli al Pantalica e al Matteotti. Nel 2003 ,vince una tappa alla Tirreno Adriatico classificandosi terzo nella graduatoria finale, una frazione al Giro d’Abruzzo e una al settimo al Trofeo dell’Etna e alla Tre Valli Varesine. L’anno dopo si accasa all’ Acqua e Sapone Caffe Mokambo vincendo altre due corse, una tappa alla Settimana Internazionale di Coppi e Bartali e una al Giro d’Abruzzo sesto nella tappa di Fondo Sarnonico al Giro D’Italia ; nel 2005, sempre in maglia Acqua & Sapone, fa sue una frazione al Giro di Slovenia e il Trofeo Matteotti a Pescara, mettendo inoltre a referto numerosi piazzamenti nelle classiche italiane secondo al Gran Premio di Larciano e quinto al Laigueglia al Giro di Toscana e al Beghelli secondo al Tour di Haut Var settimo alla Milano Sanremo, il suo è un palmarès ricco e pieno di soddisfazioni.

Una pedalata nel cuore del territorio

​La partenza è fissata per la mattinata di domenica 28 giugno da Piazza Rossetti, nel cuore del centro storico di Vasto. Il percorso si snoderà ad andatura controllata lungo le colline del territorio, toccando i comuni di Cupello, Monteodorisio, Scerni, punto di ristoro lungo il percorso e accoglienza), per poi fare rientro a Vasto. La presenza di Donati e Marzoli rappresenta una straordinaria occasione per tutti i partecipanti e gli appassionati di pedalare fianco a fianco con due grandi campioni, condividendo storie, aneddoti e la pura passione per la bicicletta.