Ricoclaun ODV e Fondazione Padre Mileno ETS insieme per portare la clownterapia agli anziani

Ricoclaun ODV e Fondazione Padre Mileno ETS hanno avviato una convenzione finalizzata alla realizzazione periodica di attività di clownterapia laboratoriale e sensoriale rivolte agli anziani ospiti delle strutture della Fondazione.

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro di Viale Dalmazia, a Vasto Marina, e presso la Residenza Protetta per Anziani “Azzurra”, in località San Tommaso a Vasto, secondo un calendario concordato tra la Fondazione e l’associazione.

Il progetto nasce dalla condivisione di un obiettivo comune: promuovere, anche nei contesti residenziali e sociosanitari, momenti di benessere emotivo, relazione, ascolto, socializzazione e stimolazione sensoriale, nel pieno rispetto della storia personale e delle condizioni fisiche, cognitive e relazionali di ciascun ospite.

I volontari Ricoclaun proporranno attività coinvolgenti, calibrate sulle esigenze degli anziani: momenti di accoglienza e sorriso, giochi relazionali, piccoli laboratori creativi, attività musicali leggere, narrazioni, filastrocche, stimolazioni attraverso colori, suoni, oggetti e materiali sensoriali. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla memoria, ai ricordi, alle emozioni e alla valorizzazione della persona.

«Siamo molto felici di poter avviare questa collaborazione con la Fondazione Padre Mileno ETS – dichiara Rosaria Spagnuolo, presidente di Ricoclaun ODV – perché crediamo profondamente nel valore del sorriso, della presenza e della relazione, soprattutto accanto alle persone più fragili. Sappiamo per esperienza che la clownterapia con gli anziani è fatta di delicatezza, ascolto, rispetto, piccoli gesti, memoria, musica, colori e umanità. Ogni incontro diventa un’occasione per creare vicinanza, portare leggerezza e riconoscere la bellezza di ogni persona, anche nella fragilità».

La convenzione rappresenta un nuovo passo nel percorso di Ricoclaun ODV, da anni impegnata nella promozione del volontariato sociale, della clownterapia e di progetti creativi dedicati al benessere delle persone nei luoghi della cura, dell’accoglienza e della comunità.

«Attraverso questa collaborazione – dichiara il Segretario Generale della Fondazione Padre Mileno ETS, Avv. Giacomo Cerullo – Ricoclaun e Fondazione Padre Mileno ETS intendono costruire un’esperienza continuativa, capace di arricchire la quotidianità degli ospiti e di favorire momenti di incontro, emozione, sorriso e partecipazione. Le attività saranno orientate alla vicinanza umana, alla leggerezza, alla comunicazione non verbale, alla relazione d’aiuto e al benessere psicosociale. Gli incontri saranno sempre svolti in collaborazione con il personale della struttura, che accompagnerà la partecipazione degli ospiti e garantirà il necessario supporto organizzativo e assistenziale».

La collaborazione tra Ricoclaun ODV e Fondazione Padre Mileno ETS conferma l’importanza di costruire reti significative tra realtà del territorio, capaci di mettere al centro la persona, la cura della relazione e la qualità della vita degli anziani, attraverso linguaggi semplici ma profondi come il sorriso, la creatività, l’ascolto e la presenza.