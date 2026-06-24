L'Armonia tema della 56^ Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese

È L’armonia il tema del Concorso nazionale dedicato ai settori dell’artigianato artistico e del design in occasione della 56ª edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, in programma a Guardiagrele dal 1° al 23 agosto 2026.

Il Concorso si propone di valorizzare le creazioni artigianali e i progetti di design che interpretano il tema dell’armonia, intesa come equilibrio tra forme, materiali, colori e funzionalità, ed è suddiviso in due categorie:.

Categoria A: riservata ai maestri artigiani e designers

Categoria B: riservata agli studenti dei Licei artistici statali e delle Scuole di artigianato, moda e design pubbliche e private. La tecnica di realizzazione è libera e ogni partecipante potrà presentare massimo due manufatti. I partecipanti alla Categoria A oltre al manufatto dovranno allegare una breve relazione progettuale: al vincitore sarà destinato un “premio acquisto” in denaro di 1.500 euro; gli studenti delle scuole partecipanti alla Categoria B dovranno presentare per la partecipazione al concorso: il manufatto, la progettazione grafica (esclusivamente in formato tavole A3 cartaceo e digitale) e una breve relazione sull’idea progettuale: allo studente vincitore verrà assegnata una Borsa lavoro stage formativo. Tutte le opere presentate verranno esposte nella rassegna.

«L’armonia», spiega Gianfranco Marsibilio, presidente dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, «è un concetto che si manifesta in molteplici forme, dalla musica all’arte, dall’architettura alla natura. Questo tema invita gli artigiani, i designer e gli studenti delle scuole a esplorare come la sinergia tra materiali, tecniche e visioni possa dar vita a opere uniche e significative. Nel contesto dell’artigianato, l’armonia può essere intesa non solo come equilibrio estetico, ma anche come integrazione di tradizioni e innovazione. Gli artigiani sono chiamati a riflettere su come le loro creazioni possano risultare in sintonia con l’ambiente circostante e rispondere alle esigenze della comunità, creando oggetti che raccontano storie e stimolano emozioni.

Il Concorso di artigianato e design dedicato al tema dell’armonia, rappresenta un’opportunità per esprimere la propria creatività e il proprio talento, contribuendo a una narrazione collettiva che celebra l’equilibrio e la bellezza. Invitiamo tutti a partecipare, portando avanti il valore dell’artigianato come un’importante espressione culturale e sociale. In questo modo, possiamo costruire insieme un mondo più armonioso, in cui l’arte incontra la vita quotidiana».