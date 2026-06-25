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San Salvo tra i Comuni premiati con le Spighe Verdi 2026

Riconoscimenti agli enti locali impegnati nello "sviluppo sostenibile del territorio"

redazione
Territorio
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San Salvo presente a Roma - la cittÃ  rappresentata dallâ€™assessore all'Agricoltura Carla Esposito e dala responsabile dell'Ufficio attivitÃ  produttive Dania Checchia - alla cerimonia nazionale delle Spighe Verdi 2026, il programma della FEE-Federazione Europea per l'Educazione Ambientale che premia i comuni impegnati nello sviluppo sostenibile del territorio.

"PiÃ¹ che un semplice riconoscimento - si legge in una nota diramata dal Comune di San Salvo -, Spighe Verdi rappresenta un percorso concreto che valorizza la qualitÃ  dellâ€™ambiente, la tutela del paesaggio, lâ€™agricoltura sostenibile, la gestione dei servizi e la partecipazione delle comunitÃ  locali.

Un importante risultato che conferma lâ€™impegno di San Salvo nella costruzione di un territorio sempre piÃ¹ attento alla sostenibilitÃ  e alla qualitÃ  della vita".

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