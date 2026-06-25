San Salvo tra i Comuni premiati con le Spighe Verdi 2026

San Salvo presente a Roma - la cittÃ rappresentata dallâ€™assessore all'Agricoltura Carla Esposito e dala responsabile dell'Ufficio attivitÃ produttive Dania Checchia - alla cerimonia nazionale delle Spighe Verdi 2026, il programma della FEE-Federazione Europea per l'Educazione Ambientale che premia i comuni impegnati nello sviluppo sostenibile del territorio.
"PiÃ¹ che un semplice riconoscimento - si legge in una nota diramata dal Comune di San Salvo -, Spighe Verdi rappresenta un percorso concreto che valorizza la qualitÃ dellâ€™ambiente, la tutela del paesaggio, lâ€™agricoltura sostenibile, la gestione dei servizi e la partecipazione delle comunitÃ locali.
Un importante risultato che conferma lâ€™impegno di San Salvo nella costruzione di un territorio sempre piÃ¹ attento alla sostenibilitÃ e alla qualitÃ della vita".