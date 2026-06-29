La Compagnia teatrale sansalvese Gran Sipario d'Argento sulle orme di San Vitale Martire

Dopo il successo della rappresentazione teatrale dedicata alla vita di San Vitale, Patrono di San Salvo, la Compagnia Gran Sipario d'Argento ha scelto di proseguire il proprio percorso con un viaggio nei luoghi legati alla traduzione del Santo.

Nel corso di due intense giornate, i componenti della compagnia hanno visitato Ferrara e Ravenna, ripercorrendo le orme di San Vitale Martire e immergendosi nella straordinaria storia nell'arte e nella spiritualitÃ che caratterizzano queste cittÃ .

Un itinerario ricco di emozioni che ha permesso di approfondire la conoscenza del Santo e di dare continuitÃ all'esperienza vissuta sul palco.

Il viaggio Ã¨ stato un prezioso momento di condivisione, vissuto all'insegna dell'amicizia, della gioia e dello spirito di gruppo. Anche il caldo intenso non ha intaccato l'entusiasmo dei partecipanti, che hanno affrontato ogni tappa con partecipazione e serenitÃ .

Un'esperienza che resterÃ nel cuore di tutti Ã¨ che conferma come il teatro possa andare oltre la rappresentazione scenica, trasformandosi in un'occasione di crescita culturale, umana e di autentica condivisione.

L'ultima tappa di questo meraviglioso viaggio Ã¨ stata la visita presso il Santuario di Loreto, facendo visita all'effige della Statua della Madonna Nera, luogo simbolo della cristianitÃ .