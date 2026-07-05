Lions Club San Salvo, passaggio del martelletto tra Virginio Di Pierro e Piero Chinni. Un nuovo anno all'insegna del servizio

Si è svolta nella serata di sabato 4 luglio, presso il Rosa Hotel di San Salvo Marina, la tradizionale cerimonia del Passaggio del Martelletto del Lions Club San Salvo, momento simbolico che segna il passaggio della guida del Club dal presidente uscente Virginio Di Pierro al nuovo presidente Piero Chinni, chiamato a dirigere il sodalizio per l'anno sociale 2026-2027.

La cerimonia, partecipata da numerosi soci, autorità civili e ospiti, è stata condotta con eleganza e professionalità dalla cerimoniera Andreana Colangelo, che ha accompagnato con grande competenza i diversi momenti della serata.

In rappresentanza dell'Amministrazione comunale è intervenuto il Vicesindaco del Comune di San Salvo, Eugenio Spadano, che ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti del Lions Club San Salvo, elogiando l'intensa attività svolta sul territorio e i numerosi service realizzati a favore della comunità. Il Vicesindaco ha sottolineato come il Club rappresenti una preziosa realtà di volontariato e un punto di riferimento per la città, ringraziando tutti i soci per l'impegno e la sensibilità dimostrati.

Nel suo intervento di commiato, Virginio Di Pierro ha ripercorso con emozione l'anno appena concluso, caratterizzato da numerose iniziative di solidarietà, prevenzione e vicinanza al territorio, ringraziando il Consiglio Direttivo, tutti i soci, le autorità lionistiche e la propria famiglia per il costante sostegno ricevuto. Ha evidenziato come ogni traguardo raggiunto sia stato il frutto del lavoro di squadra e dello spirito di servizio che da sempre contraddistingue il Lions Club San Salvo.

Il nuovo presidente Piero Chinni, nel raccogliere il martelletto, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha illustrato le linee guida del nuovo anno sociale, confermando la volontà di proseguire nel solco della continuità, valorizzando i principi del Lions Clubs International e promuovendo nuovi progetti a favore della comunità. Ha inoltre presentato la squadra che lo affiancherà durante il mandato, invitando tutti i soci a vivere con entusiasmo e partecipazione il nuovo anno lionistico.

La serata si è conclusa in un clima di amicizia, condivisione e rinnovato entusiasmo, nel segno del motto che accompagnerà il Lions Club San Salvo nel nuovo anno sociale: “Insieme nel servizio, insieme per lasciare il segno.”

Il passaggio del martelletto rappresenta non solo un cambio di guida, ma anche il simbolo della continuità di una missione che unisce tutti i Lions: mettere il servizio al centro dell'azione, rispondendo con generosità ai bisogni della comunità e contribuendo a costruire un futuro migliore.