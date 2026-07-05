'Together in Diversity': Fresagrandinaria e Lentella ospitano gli scambi giovanili europei 2026

Sessanta ragazze e ragazzi, provenienti da quattro paesi dellâ€™Unione delle CittÃ Europee Gemellate, saranno ospiti a Fresagrandinaria e Lentella per lâ€™edizione 2026 degli scambi giovanili promossi nellâ€™ambito del programma International Youth Encounter.

Dal 6 al 12 luglio una settimana densa di incontri, workshop, momenti di scambio culturale e conoscenza reciproca per promuovere lâ€™integrazione europea a partire dalle giovani generazioni. Arriveranno da Senftenberg e PÃ¼ttlingen (Germania), Veszprem (Ungheria), Nova Sol (Polonia) e Zamberk (Repubblica Ceca): un appuntamento che si rinnova dal 1998, frutto della determinazione con cui da oltre ventâ€™anni Fresagrandinaria, nella volontÃ originaria delle amministrazioni guidate dallâ€™allora sindaco Giovanni Di Stefano, a partire dai primi rapporti istituzionali con la cittÃ tedesca di PÃ¼ttlingen che ospita una numerosa comunitÃ di fresani emigrati nella zona della Saarland, apre lo sguardo allâ€™Europa. In questa apertura verso lâ€™integrazione europea, la presenza e la cooperazione con il Comune di Lentella sono sempre state costanti, segnando le grandi possibilitÃ che possono generare dalla cooperazione fra i comuni delle aree interne, i quali anche questâ€™anno (lâ€™ultima edizione in Italia Ã¨ stata nel 2016) hanno lavorato fianco a fianco al fine di organizzare al meglio lâ€™accoglienza delle comunitÃ europee.

A sostenerlo sono gli stessi amministratori: Lino Giangiacomo, Sindaco di Fresagrandinaria, afferma di ritenersi soddisfatto e felice di Â«aver permesso anche in questâ€™occasione la possibilitÃ di realizzare gli scambi giovanili nei nostri paesi, una delle esperienze piÃ¹ gratificanti vissute dai nostri giovani. Posso affermareÂ», aggiunge, Â«di essere davvero felice di poter continuare lâ€™ormai consolidato appuntamento europeo inaugurato dallâ€™amministrazione del mio collega predecessore: dare continuitÃ a queste iniziative Ã¨ un dovere amministrativo e civico che ogni sindaco porta avanti con grande senso di responsabilitÃ politica per la qualeÂ», sottolinea ancora il primo cittadino, Â«una squadra instancabile formata da volontari e amministratori di Fresa e Lentella ha potuto introdurre un programma ricco e intenso che vedrÃ una grande partecipazione anche dei giovani dei due comuni. A queste persone va tutto il nostro ringraziamento.

Allo stesso modo, la cooperazione con il Comune di Lentella ha permesso la forza e la collaborazione necessarie per la messa in moto della macchina organizzativa di un evento cosÃ¬ importante: alla comunitÃ lentellese e al Sindaco Marco Mancini, cosÃ¬ come ai Sindaci e agli Amministratori dei paesi gemellati che hanno attivato immediatamente le loro forze per il raduno, vanno i miei personali ringraziamenti e di tutta lâ€™Amministrazione ComunaleÂ». Lâ€™organizzazione della settimana di scambio vede alla guida del programma di accoglienze e di iniziative lâ€™assessora del Comune di Fresagrandinaria Eleonora Annibali e un team affiatato di collaboratori e volontari di entrambi i paesi dellâ€™entroterra abruzzese che dal 6 al 12 luglio coordineranno le diverse attivitÃ : da Lentella Fiorella Porcaro, Barbara Di Marco, Cristian Roberti, Alice Roberti, Riccardo Crisante, Davide Di Fabio, Fatima Crisante, Giulio Zappetti, Camillo Roberti e Camilla di Giamberardino; da Fresagrandinaria Cristiana Cavallone, Fabiola Boccongelli, Patrizia Della Luna, Alessandra Accetta, Michela Vivo, Erika di Cesare, Marco Giampietro, Marika di Nella, Viviana De Francesco.

Â«Gli scambi giovanili e i gemellaggi tra Comuni europei rappresentano unâ€™opportunitÃ concreta per rafforzare il senso di cittadinanza europeaÂ», afferma lâ€™assessora, Â«e per promuovere il dialogo interculturale costruendo relazioni durature tra le nostre comunitÃ . Attraverso il coinvolgimento dei giovani favoriamo la crescita personale, lâ€™apprendimento di nuove competenze, la conoscenza di culture diverse e la condivisione dei valori di pace, solidarietÃ , inclusione e cooperazione che sono alla base del progetto europeo. Come Amministrazione comunaleÂ», conclude Annibali, Â«crediamo che investire in queste esperienze significhi investire nel futuro della nostra comunitÃ , offrendo ai ragazzi occasioni di confronto, formazione e partecipazione attiva alla vita civicaÂ».

Il contributo e il supporto della comunitÃ lentellese allâ€™organizzazione degli eventi (due date saranno a Lentella, il 10 e lâ€™11 luglio, in occasione delle serate musicali che vedranno i concerti della BandabardÃ² e di Roby Santini) Ã¨ fortemente sostenuta dal Sindaco di Lentella Marco Mancini: Â«Tra pochi giorni Lentella avrÃ il piacere di accogliere, insieme a Fresagrandinaria, oltre 70 ragazze e ragazzi provenienti da diverse cittÃ europee nellâ€™ambito del progetto di gemellaggio al quale il nostro Comune aderisce con convinzione da diversi anni. Crediamo fortemente nel valore di questa esperienzaÂ», sottolinea il primo cittadino di Lentella, Â«perchÃ© rappresenta unâ€™importante occasione di crescita umana, culturale e personale per i nostri giovani. Incontrarsi, conoscersi, condividere esperienze e costruire amicizie con coetanei provenienti da Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria significa vivere concretamente lo spirito europeo, fondato sul dialogo, sulla cooperazione e sul rispetto reciprocoÂ». Anche sul piano della finalitÃ degli scambi giovanili, Marco Mancini afferma che Â«Per una piccola comunitÃ come la nostra Ã¨ motivo di orgoglio essere parte di un progetto che apre i nostri ragazzi al mondo, offrendo loro opportunitÃ che lasceranno un segno nel loro percorso di vita. Desidero ringraziare tutti coloro che, con impegno e passione, rendono possibile questa iniziativa anno dopo anno. Come Amministrazione comunale continueremo a sostenere con convinzione questi percorsi, perchÃ© investire nei giovani significa investire nel futuro della nostra comunitÃ e dellâ€™EuropaÂ».

Il programma della settimana, disponibile sulle pagine social dei due comuni, vedrÃ una visita alla Regione Abruzzo a Lâ€™Aquila dove i partecipanti saranno accolti dallâ€™amministrazione regionale, una visita guidata alla Riserva Naturale di Punta Aderci, giornate di svago al mare e allâ€™Aqualand del Vasto e, ogni sera, la presentazione di ciascun paese accompagnata da serate live, musica, svago e animazione, tra cui una serata organizzata dallâ€™Associazione Culturale Fresana. Gli eventi vedranno la collaborazione della Proloco di Fresagrandinaria e di altre realtÃ associative dei due paesi, ivi inclusa la partecipazione della Cooperativa di ComunitÃ Accoglienti e Gentili che si occuperÃ della somministrazione dei pasti e dellâ€™accoglienza dei giovani e delle giovani e dei loro team leader. Il tutto accompagnato da 6 workshop interattivi incentrati su laboratori di musica, canto, ballo, arte in natura, street art e cucina italiana, i cui esiti saranno presentati alla serata finale del 12 luglio, sempre allâ€™Arena PÃ¼ttlingen di Fresagrandinaria. Tra i vari workshop, quello dedicato alla street art vedrÃ la partecipazione dellâ€™artista Francesca Racano nella realizzazione di un murales dedicato allâ€™integrazione promosso e sostenuto dai due progetti SAI Ordinari e MSNA di Fresagrandinaria afferenti al Consorzio Matrix: un ulteriore contributo allâ€™inclusione e alla conoscenza interculturale che vedrÃ protagonisti i beneficiari rifugiati e richiedenti asilo che sono accolti nelle strutture del comune.