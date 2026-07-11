Parco Archeologico Santo Stefano, Museo di Arti Grafiche De Arcangelis e Parco religioso, artistico e letterario a Miracoli al centro delle iniziative di Nuovo Umanesimo

La conoscenza, recupero e valorizzazione del grande patrimonio storico e archeologico del nostro territorio Ã¨ tra gli obiettivi dellâ€™Associazione Culturale Nuovo Umanesimo di Casalbordino sin dalla fondazione ormai 33 anni fa.

Tra i luoghi piÃ¹ preziosi ed importanti câ€™Ã¨ lâ€™area archeologica di Santo Stefano in Rivo Maris a cui Ã¨ stata dedicata la prima iniziativa dellâ€™associazione per lâ€™estate 2026 lo scorso 27 giugno. La ricca e articolata relazione del prof. Luigi Lucarelli Ã¨ stata incentrata sulla Basilica paleocristiana di Santo Stefano in Rivo Maris.

Allâ€™incontro hanno partecipato il sindaco Filippo Marinucci, il vicesindaco Carla Zinni e lâ€™assessore Paola Basile.

La serata e la relazione del prof. Lucarelli sono state occasioni per tornare a far conoscere lâ€™importante area archeologica e porre lâ€™attenzione sullâ€™attuale situazione, sulla necessitÃ di recuperarla e valorizzarla. Esiste un progetto di Parco Archeologico Ambientale approvato all'unanimitÃ dal Consiglio Comunale di Casalbordino nel 1989 previo parere molto favorevole da parte della Soprintendenza Archeologica di Chieti che aveva da poco (1988) condotto una seconda campagna di scavi. Il progetto era firmato dall'Arch. Nicola Zinni con un gruppo di illustri collaboratori e/o consulenti.

L'Associazione Culturale Nuovo Umanesimo, anche raccogliendo gli spunti forniti dallâ€™evento del 27 giugno, piÃ¹ che rilanciare il vecchio progetto, intende sensibilizzare Amministrazione e residenti di Casalbordino sulle notevoli potenzialitÃ culturali e turistiche di questa area a partire dalla realizzazione di un Belvedere sul colle di S. Stefano e la riproduzione di un interessantissimo mosaico proposto dal prof. Lucarelli.

La realizzazione di un Museo di Arti Grafiche con macchinari e testi pubblicati dalla prestigiosa Tipografia De Arcangelis per recuperare e valorizzare Ã¨ al centro di unâ€™altra iniziativa dellâ€™associazione rilanciata in vari eventi anche negli ultimi anni per il Centro Storico.

Infine la iniziativa per la istituzione di un Parco Religioso, Artistico, Letterario presso la Basilica della Madonna dei Miracoli sarÃ al centro dellâ€™incontro dellâ€™Associazione del prossimo 28 agosto.