“Salviamoci la Pelle”, dispenser gratuiti di crema solare con l'impegno di 'Lory a Colori'

Applicare la crema solare non è un gesto occasionale, ma un fondamentale atto di cura quotidiana. Con questa consapevolezza si rinnova “Salviamoci la Pelle”, la campagna di prevenzione primaria promossa dall’Associazione Lory a Colori per diffondere la cultura della salute e rendere la protezione solare accessibile a tutti.

L'edizione di quest'anno rappresenta l'evoluzione di un percorso avviato la scorsa estate con un primo progetto pilota che, grazie all’ottima risposta da parte della cittadinanza e dei bagnanti, ha spinto l'associazione e i suoi partner a strutturare la campagna su scala più ampia.

L’iniziativa fa quindi un passo in avanti in termini di capillarità e qualità, grazie a una grande rete di collaborazione territoriale che vede in prima linea le amministrazioni comunali di San Salvo, Vasto e Roseto degli Abruzzi — che hanno creduto fortemente nel valore del progetto — e al supporto fondamentale della Fondazione BCC Valle del Trigno , che ha coperto metà delle spese complessive.





Protezione efficace e rispetto per il mare





I dispenser protagonisti dell'iniziativa sono stati posizionati in diverse aree pubbliche dei Comuni di San Salvo e Vasto e all'interno di dieci stabilimenti balneari distribuiti sul litorale delle tre città. L'elenco completo e la mappa dei punti di erogazione sono consultabili sul sito web dell'associazione: https://www.loryacolori.com/salviamocilapelle

I totem erogano gratuitamente una crema solare con protezione SPF 50 ad altissima efficacia, ecocompatibile e rispettosa dell'ambiente marino. Un dettaglio fortemente voluto dai volontari dell’associazione, per ricordare che proteggere la propria salute deve andare di pari passo con il rispetto della natura e del mare. La realizzazione della parte grafica e della struttura fisica dei dispenser è stata curata da Tam Comunicazione, che ha tradotto il messaggio di prevenzione in allestimenti chiari, visibili e funzionali.





Alcuni dati: perché la prevenzione riguarda tutti



L'esposizione scorretta ai raggi UV rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l'insorgenza dei tumori della pelle.

In Italia il melanoma registra una costante crescita, con circa 13.000 nuove diagnosi all'anno, confermandosi come una delle patologie oncologiche più diffuse tra gli under 40. Un quadro che rende indispensabile educare a comportamenti corretti fin dalla giovane età e accompagnare i cittadini verso scelte quotidiane più consapevoli.

«Come associazione continuiamo a portare avanti con determinazione i nostri progetti di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio, convinti del loro valore soprattutto oggi, in un momento storico che sembrerebbe segnato da una crescente sfiducia nell'evidenza scientifica », dichiara Dalila Bonelli, presidente di Lory a Colori.



