Corrilabruzzo UISP, tre volte di corsa in provincia di Chieti

Eccezionale successo della Notturna dei Trabocchi, l’evento podistico nuovo di zecca targato Ortona for Runners. La corsa ha registrato fin da subito un entusiasmo travolgente con la presenza di 500 atleti tra competitiva e non competitiva sull’unica distanza di 10,5 chilometri, inserita nel calendario del Corrilabruzzo UISP.

La corsa ha preso il via da Ortona, nei pressi del porto, per poi snodarsi lungo il suggestivo tracciato della ciclopedonale Via Verde fino a raggiungere il giro di boa a San Vito Chietino regalando una straordinaria visuale di grande impatto emotivo e visivo. A rendere davvero singolare la gara una lucetta frontale in dotazione a ciascun partecipante, pensata per illuminare a effetto i tratti meno raggiunti dalla luce naturale e regalarne una suggestiva visione notturna.

La cronaca della gara maschile ha visto il predominio di due portacolori dell’Atletica Vomano: in 32’03” prima posizione per l’atleta di Perano Lorenzo Dell’Orefice seguito dal compagno di squadra Francesco Cacciatore, a completare il podio Fiorenzo Mariani della Pescara Marathon. Al femminile affermazione della ligure Francesca Calvauna del GS Orecchiella Garfagnana in 35’21”, dietro di lei Mirela Alice Cherciu (Calcestruzzi Corradini Excelsior) e Sara Di Prinzio (Runners Chieti). Premiata come società più numerosa la Runners Chieti con 26 atleti, a seguire la Pescara Marathon (23), l’Atletica Val Tavo, l’Asd I Lupi d’Abruzzo e Il Crampo Gruppo Podistico con lo stesso numero (19).

Per quel che concerne gli altri appuntamenti targati Corrilabruzzo UISP martedì 4 agosto Casacanditella si prepara ad essere un grande palcoscenico a cielo aperto con le nuove leve dell’atletica: torna il Trofeo Giovanile Paperino, a cura della Libertas Atletica Rapino con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è in Piazza Magellano alle 18:30 con una quota d’iscrizione di soli 5 euro per tutti i bambini e ragazzi suddivisi nelle varie categorie da 0 a 15 anni. Oltre ai premi speciali riservati ai primi tre classificati di ciascuna fascia d’età, tutti i partecipanti riceveranno una medaglia ricordo e un pacco gara.

Mercoledì 5 agosto a Fossacesia si terrà la sesta edizione dell’omonima Notturna organizzata dall’Atletica Fossacesia con la collaborazione del Comune e dell’Asd I Lupi D’Abruzzo. La manifestazione sarà un toccante momento di memoria dedicato al ricordo di due amati atleti e amici scomparsi troppo presto: Antonio Bucci e Renato Menna che saranno ricordati a lungo da tutto il movimento podistico abruzzese. La particolarità della manifestazione non è soltanto dovuta al fatto che si tratta di una notturna ma anche al ricco programma che si aprirà già nel pomeriggio. Il raduno è fissato alle 17:00 in piazza Fantini, seguito alle 17:30 da un momento di raccoglimento al cimitero per commemorare Antonio Bucci e Renato Menna. Alle 18:00 gare giovanili dai 0 ai 15 anni. Il clou della serata alle 20:30 con la competitiva sulla distanza di 10 chilometri e la non competitiva di 5 chilometri. Le premiazioni interessano i primi 3 assoluti uomini e donne con trofei, prodotti tipici, rimborso del pettorale e buoni offerti da sponsor locali. Premiati i primi 5 atleti di ciascuna categoria e i primi 5 classificati delle gare giovanili con coppe. Grande attenzione è riservata anche alle società: per i primi due gruppi più numerosi sono previsti rispettivamente il rimborso del 30% delle iscrizioni e un prosciutto, mentre le successive cinque società riceveranno cesti di prodotti tipici.