Comunicazione dell'Associazione New Generation

Oggi è una giornata di grande tristezza per tutta la nostra comunità. Abbiamo appreso con profondo dolore della tragedia avvenuta a San Salvo Marina e ci stringiamo con sincera vicinanza alla famiglia della cara Antonella, alla quale rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Di fronte a una tragedia così grande, non è semplice trovare le parole giuste. Il nostro pensiero e il nostro rispetto vanno innanzitutto alla famiglia, nel pieno rispetto del dolore che sta vivendo. Desideriamo inoltre comunicare che le manifestazioni “Abbraciamoci” e "Nottambula" si svolgeranno regolarmente. Considerato l’imminente svolgimento degli eventi, la macchina organizzativa già avviata e la grande partecipazione prevista, anche da fuori città, riteniamo che un rinvio comunicato a poche ore dall’appuntamento rischierebbe di non raggiungere tutte le persone già in viaggio o che hanno programmato di partecipare alla serata. Per questo motivo, abbiamo scelto di confermare i due eventi ma lo faremo con uno spirito profondamente diverso, con rispetto, sensibilità e consapevolezza per quanto accaduto. In occasione della presentazione della squadra dell’U.S. San Salvo, osserveremo un minuto di silenzio in memoria di Antonella.

Associazione Culturale New Generation