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Lions di Vasto e San Salvo tra primo soccorso pediatrico e sicurezza in mare con le unitÃ  cinofile di salvataggio

redazione
Associazioni
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I Lions Club di Vasto e San Salvo ancora una volta si uniscono per realizzare ben due attivitÃ  di servizio per la comunitÃ  nellâ€™arco di poche ore.

Infatti venerdÃ¬ 21 agosto, a partire dalle ore 17.00, la spiaggia vastese vedrÃ  impegnato il team distrettuale del service â€˜Viva Sofia â€“ Due mani per la vitaâ€™, guidato dal Dr. Daniele Donigaglia, nellâ€™istruzione degli adulti alle manovre di primo soccorso e disostruzione pediatrica. Dalla teoria alle prove pratiche per imparare qualcosa che puÃ² salvare una vita. 

Sabato 22 agosto, a partire dalle ore 10.30, sarÃ  la volta del service â€˜Sicurezza in mare e unitÃ  cinofileâ€™, un evento realizzato in partnership con la Scuola Italiana Cani Salvataggio per parlare di prevenzione, formazione e tecniche di intervento. La mattinata prevederÃ  vari momenti quali dimostrazione di salvataggio operativo in mare, incontri con le unitÃ  cinofile di salvataggio, approfondimenti sulle strategie di soccorso e sulla sicurezza balneare, sessioni dedicate alla prevenzione per grandi e bambini.

Ambedue gli eventi si terranno presso il Lido San Giorgio in lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina.

â€˜Saranno due giornate intense in cui i Lions di Vasto e San Salvo saranno ancora impegnati in campagne di formazione a favore della comunitÃ  â€“ dicono i presidenti dei 4 Lions Club Silvia Celenza (Vasto Host), Carmine Di Risio (Vasto Adriatica Vittoria Colonna), Luca De Carolis (Vasto New Century) e Piero Chinni (San Salvo) â€“ attivitÃ  di servizio realizzate ancora una volta congiuntamente con spirito di condivisione e dedizione. Si tratta di attivitÃ  che possono aiutare a salvare delle vite ed Ã¨ per questo che invitiamo la cittadinanza a non perdere queste preziose opportunitÃ  aderendo alle due iniziative.â€™

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