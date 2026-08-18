Lions di Vasto e San Salvo tra primo soccorso pediatrico e sicurezza in mare con le unitÃ  cinofile di salvataggio

I Lions Club di Vasto e San Salvo ancora una volta si uniscono per realizzare ben due attivitÃ di servizio per la comunitÃ nellâ€™arco di poche ore.

Infatti venerdÃ¬ 21 agosto, a partire dalle ore 17.00, la spiaggia vastese vedrÃ impegnato il team distrettuale del service â€˜Viva Sofia â€“ Due mani per la vitaâ€™, guidato dal Dr. Daniele Donigaglia, nellâ€™istruzione degli adulti alle manovre di primo soccorso e disostruzione pediatrica. Dalla teoria alle prove pratiche per imparare qualcosa che puÃ² salvare una vita.

Sabato 22 agosto, a partire dalle ore 10.30, sarÃ la volta del service â€˜Sicurezza in mare e unitÃ cinofileâ€™, un evento realizzato in partnership con la Scuola Italiana Cani Salvataggio per parlare di prevenzione, formazione e tecniche di intervento. La mattinata prevederÃ vari momenti quali dimostrazione di salvataggio operativo in mare, incontri con le unitÃ cinofile di salvataggio, approfondimenti sulle strategie di soccorso e sulla sicurezza balneare, sessioni dedicate alla prevenzione per grandi e bambini.

Ambedue gli eventi si terranno presso il Lido San Giorgio in lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina.

â€˜Saranno due giornate intense in cui i Lions di Vasto e San Salvo saranno ancora impegnati in campagne di formazione a favore della comunitÃ â€“ dicono i presidenti dei 4 Lions Club Silvia Celenza (Vasto Host), Carmine Di Risio (Vasto Adriatica Vittoria Colonna), Luca De Carolis (Vasto New Century) e Piero Chinni (San Salvo) â€“ attivitÃ di servizio realizzate ancora una volta congiuntamente con spirito di condivisione e dedizione. Si tratta di attivitÃ che possono aiutare a salvare delle vite ed Ã¨ per questo che invitiamo la cittadinanza a non perdere queste preziose opportunitÃ aderendo alle due iniziative.â€™