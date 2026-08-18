'Passione per il calcio nei piccoli comuni' e 'Gran Tavolata Rossoblù', doppio appuntamento a Cupello

Doppio appuntamento a Cupello, tra il pomeriggio e la serata di martedì 18 agosto, sul filo del tema “La passione per il calcio nei piccoli comuni”.

Primo evento a partire dalle ore 18:30, in Largo Campanile, al centro del paese, con il convegno “La passione per il calcio nei piccoli comuni: ieri, oggi e domani”. A moderare gli interventi saranno Fabio Bruno, presidente della locale sezione dell’Università delle Tre Età, e Fabrizia Cardinale, giornalista del settore sportivo di Super J, ospite Lino Nazionale, opinionista e giornalista della stessa emittente televisiva titolare dei diritti tv dell’Eccellenza abruzzese.

Parteciperanno: Graziana Di Florio, sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, presidente della Virtus Cupello, Giuseppe Marisi, presidente onorario del club rossoblù, i capitani storici della prima squadra cupellese Luciano Sabatini, Antonio Forgione e Santino Ricciardi, e ancora Michele Mazzarella, presidente del Cupello 2026 e Giuseppe Paglialonga, presidente dell’Allbecks di calcio a 5 calcio amatoriale.

A seguire, nella stessa location, dalle 20:30, spazio poi alla “Gran Tavolata Rossoblù”, tavolata sociale aperta “a chiunque voglia trascorrere una serata insieme, tra buon cibo, musica e colori rossoblù”. Incontro conviviale che coinvolgerà le realtà calcistiche locali unitamente ad alcune associazioni come Virtus Cupello, All Becks Futsal e Amatori, Cupello Calcio 2026, Pro Loco Cupello e Università delle Tre Età di Cupello con intrattenimento musicale del complesso I Folli.