"Il Pianoforte del Domani" approda a San Salvo, tre serate di appuntamenti per il Festival internazionale

A San Salvo arriva la grande musica internazionale.

Venerdì 21 agosto, dalle ore 21, il via in Piazza San Vitale al Festival internazionale “Il Pianoforte del Domani”, prestigiosa rassegna organizzata dal direttore artistico Michele Taraborelli e patrocinata dall'Ufficio Cultura diretto dalla consigliera Maria Travaglini.

Tre giorni di grande musica, dal 21 al 23 agosto, con tre giovani eccellenze del pianismo internazionale provenienti da diverse parti d’Europa.

A inaugurare il Festival, venerdì 21 agosto, sarà Federico Caneva, pianista italo-svizzero, con il concerto “Not(t)e di Romanticismo”.

Sabato 22 agosto sarà protagonista Jakob Aumiller, giovane pianista proveniente da Monaco di Baviera, con “Dialoghi tra Napoli e Amburgo”.

Domenica 23 agosto chiuderà la rassegna il giovane pianista del territorio Michele Taraborelli, con “Liszt e l’Italia”, un affascinante programma dedicato al rapporto tra Franz Liszt e il nostro Paese.

Il Festival - si sottolinea in una nota diramata dal Comune di San Salvo - nato con l'obiettivo di portare a San Salvo giovani talenti ed eccellenze del pianismo internazionale, sarà arricchito anche da masterclass presso il Centro Culturale "Aldo Moro" e importanti momenti di formazione, confronto e approfondimento (guida all'ascolto affidata a Federico Volpe).

Un appuntamento culturale di grande prestigio, realizzato in collaborazione con il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, le Scuole Civiche Musicali di Vasto e Lanciano e il Liceo Musicale “R. Mattioli” di Vasto. Si esibiranno al "Preludio al concerto" giovani talenti delle istituzioni coinvolte.