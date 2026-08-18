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"Sono nato grazie a Zia Fina": a Torrebruna il murale dedicato a Serafina Melandri

redazione
Territorio
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Ci sono storie che attraversano i luoghi, il tempo e le generazioni.
 
Ho avuto l'onore di partecipare all'inaugurazione di un murale dedicato a Serafina Melandri, ostetrica cotignolese che nel 1936 raggiunse Torrebruna, in Abruzzo, dove svolse la sua attivitÃ  fino al pensionamento.
 
Quella che doveva essere una partenza per lavoro diventÃ² una scelta di vita. Serafina rimase a Torrebruna fino alla fine dei suoi giorni, superando i 106 anni, e lasciando un segno indelebile nella comunitÃ . Ancora oggi sono numerose le persone che vivono a Torrebruna e che possono dire con orgoglio: Â«Sono nato grazie a Zia FinaÂ».
 
Grazie a lei Ã¨ nato un legame sincero tra le nostre comunitÃ , un legame che continua a vivere attraverso la memoria, l'amicizia e l'accoglienza.
 
Desidero ringraziare l'Amministrazione comunale di Torrebruna, tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del murale, grazie allo street artist About Ponny sin da subito partecipe e poi protagonista di questo progetto culturale.
 
Grazie alle cittadine e ai cittadini che ci hanno accolto con un affetto autentico e sorprendente.
 
Ãˆ stato un weekend intenso, ricco di incontri, sorrisi, racconti e umanitÃ . Uno di quei momenti che ricordano come amministrare una comunitÃ  significhi anche costruire relazioni tra persone.
 
Federico Settembrini, sindaco di Cotignola (Ravenna)
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