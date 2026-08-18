"Sono nato grazie a Zia Fina": a Torrebruna il murale dedicato a Serafina Melandri

Ci sono storie che attraversano i luoghi, il tempo e le generazioni.

Ho avuto l'onore di partecipare all'inaugurazione di un murale dedicato a Serafina Melandri, ostetrica cotignolese che nel 1936 raggiunse Torrebruna, in Abruzzo, dove svolse la sua attivitÃ fino al pensionamento.

Quella che doveva essere una partenza per lavoro diventÃ² una scelta di vita. Serafina rimase a Torrebruna fino alla fine dei suoi giorni, superando i 106 anni, e lasciando un segno indelebile nella comunitÃ . Ancora oggi sono numerose le persone che vivono a Torrebruna e che possono dire con orgoglio: Â«Sono nato grazie a Zia FinaÂ».

Grazie a lei Ã¨ nato un legame sincero tra le nostre comunitÃ , un legame che continua a vivere attraverso la memoria, l'amicizia e l'accoglienza.

Desidero ringraziare l'Amministrazione comunale di Torrebruna, tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del murale, grazie allo street artist About Ponny sin da subito partecipe e poi protagonista di questo progetto culturale.

Grazie alle cittadine e ai cittadini che ci hanno accolto con un affetto autentico e sorprendente.

Ãˆ stato un weekend intenso, ricco di incontri, sorrisi, racconti e umanitÃ . Uno di quei momenti che ricordano come amministrare una comunitÃ significhi anche costruire relazioni tra persone.

Federico Settembrini, sindaco di Cotignola (Ravenna)