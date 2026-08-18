Campi sintetici di nuova generazione inaugurati a Celenza sul Trigno e a Villa Santa Maria

Due campi sintetici di nuova generazione sono stati inaugurati il 9 ed il 12 agosto scorsi a Celenza sul Trigno e Villa Santa Maria, pronti a divenire protagonisti dell'attivitÃ agonistica. Un investimento importante per il territorio e per i giovani, che potranno contare su nuovi spazi di aggregazione, crescita e condivisione dei valori dello sport.

Presente alle cerimonie di "taglio del nastro" il presidente LND Abruzzo, Ezio Memmo, che ha ringraziato i sindaci Giuseppe Finamore e Walter Di Laudo, le societÃ Villa Santa Maria e Trigno Celenza, i presidenti Giuseppe Baruffal e Vittorio Gaspari e tutti i dirigenti per l'impegno quotidiano e concreto in favore del calcio dilettantistico e delle comunitÃ locali.