Assalti ai bancomat del Vastese, arresti dei Carabinieri in provincia di Foggia

Carabinieri della Compagnia di Vasto in azione nel territorio della provincia di Foggia per dare esecuzione a unâ€™ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili di 12 assalti a dispositivi ATM di vari istituti bancari mediante impiego di marmotte esplosive.
Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Domenico Angelo Raffaele Seccia, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reitÃ nei confronti degli indagati che avrebbero sottratto somme per un totale di oltre 200.000 euro.
L'attivitÃ dei militari vastesi Ã¨ avvenuta con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia.