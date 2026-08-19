I problemi ancora irrisolti della stazione Vasto-San Salvo

In questi giorni stiamo assistendo a una discussione nella quale ognuno rivendica il merito dei lavori eseguiti alla stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo.

Nessuno, dico nessuno, ha perÃ² sollevato i problemi che ancora oggi interessano la stazione e che, molto probabilmente, alcuni non conoscono nemmeno.

Premetto che utilizzo quotidianamente il treno e che, insieme ad altri pendolari, conosciamo bene pregi e difetti sia dei vettori sia delle stazioni ferroviarie.

Alcuni dei problemi che andrebbero affrontati sono:

la tratta Pescara-Termoli e viceversa dispone di un numero di treni pari a circa un terzo rispetto alla tratta Pescara-San Benedetto del Tronto. I dati diffusi da RFI evidenziano che, se sulla tratta Termoli-Pescara ci fosse lo stesso numero di collegamenti presenti sull'altro tragitto, si registrerebbe addirittura un numero maggiore di passeggeri;

dopo le 20:14 non c'Ã¨ un treno regionale che da Pescara arrivi a Termoli. Si tratta di una grave carenza, soprattutto per chi deve rientrare verso il basso Abruzzo. Sarebbe utile prevedere un maggior numero di fermate dei treni a lunga percorrenza, cosÃ¬ da migliorare i collegamenti con il resto della regione e con le altre cittÃ ;

esiste una carenza di trasporto pubblico tra la stazione e San Salvo. Diverse corse ferroviarie, infatti, non sono adeguatamente collegate con il servizio di trasporto urbano, creando notevoli disagi ai pendolari;

con i lavori di ammodernamento della stazione Ã¨ emersa anche una carenza di parcheggi. Ne servirebbero almeno una trentina in piÃ¹ per rispondere adeguatamente alle esigenze degli utenti.

Questi sono solo alcuni dei problemi presenti e ai quali sarebbe necessario dare risposte concrete.

Una classe dirigente Ã¨ tale nel momento in cui Ã¨ capace di migliorare concretamente la qualitÃ della vita dei propri cittadini. E si misura non tanto sui meriti che rivendica, quanto sulle soluzioni che Ã¨ in grado di dare ai problemi.