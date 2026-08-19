Riecco 'Borgustando Estate', appuntamento a Fresagrandinaria

È stato rinviato causa maltempo il consueto appuntamento con il Borgustando Estate a Fresagrandinaria. L’evento, previsto il 17 agosto e rimandato per l’allerta meteo, si terrà mercoledì 19 agosto a partire dalle 19.00 nel centro storico del borgo dell’entroterra.

Iniziativa ormai ventennale, “insieme ai numerosi eventi diffusi in estate nell’entroterra del Medio e Alto vastese” – afferma in un comunicato stampa la Proloco di Fresagrandinaria organizzatrice della manifestazione enogastronomica – “il Borgustando rappresenta un momento di punta per il ritrovo, la convivialità e la condivisione tra le comunità: un’importante occasione per promuovere la conoscenza dei nostri luoghi e restituire vita e respiro ai magnifici scorci dei borghi antichi, unendo musica, tradizione e aggregazione”.

Previsti numerosi stand con le tipicità ormai tradizionali dell’iniziativa e musica, l’appuntamento sarà concentrato anche per quest’edizione nei vicoli e negli spazi adiacenti la chiesa di S. Salvatore e si estenderà in tutta la zona antica del paesino.

Gli aggiornamenti sull’iniziativa sono disponibili alle pagine facebook dell’evento: https://www.facebook.com/prolocofresagrandinariaaps e https://www.facebook.com/borgustando.