'Noche de Tango' ai Giardini d'Avalos di Vasto tra passione, musica e danza

Giovedì 20 agosto, alle ore 21.30, ai Giardini d’Avalos di Vasto, la XXI edizione di Musiche in Cortile propone una serata dedicata al fascino senza tempo del tango argentino con “Noche de Tango”, uno spettacolo in cui musica e danza si incontrano in un’atmosfera intensa, elegante e passionale.

Protagonisti della serata saranno i ballerini Sara Paoli e Adriano Mauriello, che porteranno sul palco tutta la forza espressiva e la sensualità del tango, accompagnati da un ensemble di musicisti di grande esperienza: Marco Colacioppo al pianoforte, Paolo Angelucci al violino, Dario Flammini al bandoneon, Mauro De Federicis alla chitarra e Claudio Marzolo al contrabbasso.

Un viaggio attraverso le atmosfere del tango, tra ritmo, eleganza e passione, nel suggestivo scenario dei Giardini d’Avalos, che ancora una volta si trasformano in un palcoscenico privilegiato per la grande musica dal vivo.

Con “Noche de Tango”, la rassegna Musiche in Cortile, giunta alla sua XXI edizione, conferma la propria vocazione a proporre al pubblico di Vasto appuntamenti capaci di spaziare tra generi e linguaggi musicali, con interpreti e spettacoli di qualità.

La rassegna è a cura di Muzak Eventi, con il patrocinio del Comune di Vasto - Assessorato al Turismo e alla Cultura. L’appuntamento è per giovedì 20 agosto alle ore 21.30 presso i Giardini d’Avalos di Vasto.

Info: Muzak Eventi – 346 7513610

Prevendita biglietti: www.ciaotickets.com