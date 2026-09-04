Torna 'Zaino Sospeso' con il Lions Club Vasto Host

Riparte “Zaino Sospeso”, l’iniziativa di solidarietà promossa dal Lions Club Vasto Host per sostenere le famiglie in difficoltà economica e garantire a bambini e ragazzi la possibilità di affrontare il nuovo anno scolastico con maggiore serenità, dignità e fiducia in se stessi.

Sono nuovamente attivi i punti di raccolta solidale di materiale scolastico, destinato alle famiglie che, a causa di difficoltà economiche, possono incontrare ostacoli nel sostenere le spese necessarie per la scuola.

Partecipare è semplice. Negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa sono stati collocati appositi contenitori, facilmente riconoscibili dal logo “Zaino Sospeso”, nei quali è possibile lasciare quaderni, penne, matite colorate, album da disegno, astucci, zaini e altro materiale utile per lo studio.

I volontari del Lions Club Vasto Host provvederanno periodicamente alla raccolta delle donazioni e alla loro distribuzione, attraverso i Servizi Sociali del Comune e altri enti e realtà caritative del territorio, alle famiglie che si trovano in condizioni di bisogno.

Un gesto semplice e concreto che può trasformarsi in un’importante opportunità per tanti bambini e ragazzi, contribuendo a rendere il percorso scolastico più sereno e inclusivo.

La presidente del Lions Club Vasto Host, Silvia Celenza, rivolge un invito a tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa: “Anche una piccola donazione può fare la differenza. Con Zaino Sospeso vogliamo offrire un aiuto concreto alle famiglie che vivono un momento di difficoltà e, soprattutto, permettere a tanti ragazzi di iniziare la scuola con tutto ciò di cui hanno bisogno. La solidarietà è un valore che rende una comunità più forte, più attenta e più vicina alle persone.”

Il Lions Club Vasto Host invita pertanto cittadini, famiglie e attività commerciali a sostenere “Zaino Sospeso”: perché condividere ciò che si ha può diventare un prezioso investimento nel futuro dei nostri ragazzi.