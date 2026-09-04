Tragico incidente stradale: muore 19 enne a San Salvo

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a San Salvo, in bia Grasceta.

Intorno alle 2,30 lo scontro frontale tra due auto, una Fiat â€˜Puntoâ€™ e una Fiat â€˜Bravoâ€™. Per uno dei giovani a bordo, di San Salvo, sono risultati vani i soccorsi. Altre quattro persone, tutte di giovane etÃ , sono rimaste ferite e trasferite in ospedale, al â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto e i Carabinieri.