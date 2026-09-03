Daniele Zinni torna in pista, il Mugello chiama ancora

Dopo una caldissima pausa estiva, si riaccendono i motori della Dunlop Cup 1000 Superbike.

Il 5-6 settembre il campionato riparte per il 4° round tornando al Mugello, teatro del secondo round e di quel quarto posto che aveva lasciato al pilota sansalvese Daniele Zinni un pizzico di amaro in bocca.

Ma se il campionato si è fermato, Zinni non si è mai fermato davvero.

Durante la pausa estiva il pilota di San Salvo ha continuato a lavorare e ad allenarsi, mantenendo alta la preparazione fisica e la concentrazione in vista della seconda parte di stagione. Nessuna vacanza dal lavoro, dunque: testa bassa, allenamento e obiettivo ben chiaro.

La crescita mostrata nei primi appuntamenti infatti, il feeling sempre maggiore con la Yamaha R1 e la consapevolezza di poter stare stabilmente nel gruppo dei migliori rappresentano la base solida da cui ripartire. Il podio è ormai lì, a pochi decimi. E Zinni vuole andarselo a prendere.

Le parole di Daniele Zinni: “Sono carico e non vedo l’ora di scendere in pista. Insieme al mio Team avremo delle cose da provare sulla moto appena arriveremo il venerdì e sono molto curioso di vedere come andrà. Sarà una gara completamente diversa dall’ultima volta, quindi bisogna rimanere concentrati e trovare subito il ritmo giusto. Abbiamo pochi turni a disposizione per sistemare il tutto e non possiamo sbagliare. Ho una gran voglia di far bene!”

A noi quindi non rimane che augurargli un grande in bocca al lupo per questo proseguo di stagione. Forza Daniele, siamo con te!