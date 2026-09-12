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LongevitÃ , una sfida per il futuro. L'incontro a Vasto

redazione
Associazioni
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Un convegno sulla longevitÃ  organizzato dai Club Lions della nostra cittÃ  rappresenta unâ€™importante occasione di confronto e sensibilizzazione su un tema sempre piÃ¹ centrale nella nostra societÃ .
 
Appuntamento giovedÃ¬ 17 settembre, dalle ore 17, nella Sala della Pinacoteca di Palazzo d'Avalos.
Ad introdurre l'incontro la dott.ssa Maria Pia Smargiassi, a seguire le relazioni dei dott. Domenico Fabbiano, Marco Matteo Leone, dott.ssa Angela Moscufo e dott. Nicola Farina moderati dalla dott.ssa Silvana Di Santo.
 
"Vivere piÃ¹ a lungo - si legge in una nota degli organizzatori - Ã¨ una grande conquista, ma la vera sfida Ã¨ garantire qualitÃ  della vita, salute, autonomia e dignitÃ  anche negli anni della maturitÃ . Prevenzione, corretti stili di vita, attivitÃ  fisica e relazioni sociali sono elementi fondamentali per un invecchiamento attivo e sereno.
 
Lâ€™iniziativa dei Lions assume quindi un particolare valore perchÃ© unisce informazione, competenze e spirito di servizio. Il confronto tra esperti, istituzioni e cittadini puÃ² contribuire a creare maggiore consapevolezza e a promuovere iniziative concrete a favore della comunitÃ .
 
La longevitÃ  non deve essere vista soltanto come un fenomeno demografico, ma come una risorsa e unâ€™opportunitÃ . Vivere piÃ¹ a lungo significa poter continuare a partecipare, condividere esperienze e contribuire alla societÃ .
 
In questo senso, il convegno Lions rappresenta un investimento sul futuro e sulla qualitÃ  della vita delle persone".
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