Cent'anni fa il Principe Umberto inaugurava a Vasto "tre grandi opere di civiltà e progresso"

II 12 settembre 1926 il Principe Ereditario Umberto di Savoia inaugurava a Vasto il Monumento a Gabriele Rossetti, l'Acquedotto del Sinello ed il primo Palazzo scolastico.

Una giornata eccezionale con una partecipazione entusiastica e straordinaria di tantissima gente, proveniente anche dai paesi vicini, che hanno letteralmente invaso ogni angolo della nostra città.

"Il giorno 5 settembre prossimo S. A. R. Umberto di Savoia Principe di Piemonte onorerà di sua presenza la città del Vasto, per la inaugurazione dell'Acquedotto e del Monumento a Gabriele Rossetti", con queste parole il periodico locale Il Vastese d'Oltre Oceano annuncia l'importante avvenimento. "E la città nostra, riconoscente", si legge ancora nell'articolo, “accoglierà col più schietto entusiasmo il giovane erede della corona d'Italia, che, attraverso le nostre vie infiorate ed imbandierate, in una gloria di sole, in una festa di giubilo, passerà come visione gentile; e lo scroscio fragoroso incessante dei nostri applausi dirà a Lui che la nostra fedeltà alla gloriosa Monarchia di Savoia, è pura come l'aria balsamica delle spiagge d'Abruzzo, granitica come i massi delle sue montagne. Cittadini vastesi! In quell'ora di patriottismo e di fede, un grido solo erompa dai vostri petti: Viva Umberto di Savoia Principe di Piemonte!”

Il grande evento viene spostato di una settimana, al 12 settembre, ma già dal mese di luglio si registra un gran fermento tra i circoli culturali e politici, e la costituzione di un Comitato festeggiamenti, con il compito di organizzare l'evento nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso.

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