Partenza da Cupello per il Giro d'Abruzzo 2026

Martedì 15 settembre è in programma la partenza dell’edizione 2026 del Giro ciclistico d’Abruzzo. Quattro le tappe previste: Cupello-Casalincontrada (155 km), Popoli Terme-Caramanico Terme (143 km), Oricola-Piano del Cavaliere-San Benedetto dei Marsi (159 km) e Silvi-Controguerra (182 km).

Lo ‘start‘ nella mattinata di martedì da Cupello.

La scorsa edizione la corsa partì da Scerni (nella foto in evidenza l’avvio della tappa). Ad aggiudicarsi il Giro d’Abruzzo 2025 è stato il tedesco Georg Zimmermann.

La presentazione della tappa iniziale

Il Giro d’Abruzzo 2026, dal punto di vista tecnico, è un po’ atipico rispetto ad altre brevi corse a tappe. Quest’anno, infatti, le tappe più impegnative e selettive saranno le prime due, motivo per cui fin dall’inizio bisognerà tenere alta la guardia. La tappa inaugurale, la Cupello-Casalincontrada, sarà già decisiva.

Si parte dunque dal comune di Cupello, all’esordio come sede di tappa di una corsa ciclistica di questa importanza. Adagiato sulle colline del Vastese, in provincia di Chieti, sorge in un territorio prevalentemente agricolo che si estende verso le valli del Treste e del Trigno, tra seminativi e uliveti. Il paese è conosciuto soprattutto per il carciofo di Cupello, chiamato anche “Mazzaferrata” per la sua particolare forma: una varietà locale priva di spine, dalla consistenza tenera e carnosa, raccolta principalmente tra la fine di marzo e aprile. Tradizionalmente viene preparato ripieno con cacio e uova, mentre i capolini più piccoli sono spesso conservati sott’olio. Nel centro abitato spiccano la chiesa della Natività di Maria Santissima e Palazzo Marchione. Il legame con la produzione agricola viene celebrato ogni primavera attraverso il Festival del Carciofo, appuntamento nato alla fine degli anni Sessanta e divenuto parte dell’identità cittadina.

Da lì si va in direzione della costa e della valle del Sangro, e con continui saliscendi si superano Bomba e Santa Maria per le salite a Montelapiano (8,8 km al 6,2%) e, dopo Casalupatella, il Colle dei Ferrari, la cui discesa conduce agli ultimi 35 km di tappa. Dopo Guardiagrele il finale è tutto da vivere, con una salita di 2,4 km e una pendenza media del 7,7% che porta a Casalincontrada. Qui si potrà fare la differenza, perché ci sono anche diversi tratti oltre il 10%.

Giornata di festa per Cupello – Sarà una giornata di festa per la comunità cupellese. Per l’occasione il sindaco Graziana Di Florio, tramite ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole.



