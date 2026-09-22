Successo ogni oltre aspettativa per il musical su Chiara Corbella Petrillo

“Semplicemente grazie a tutti. Da sabato sera i messaggi di plauso e congratulazioni sono stati tantissimi. Come anche le parole di inquietudine rispetto a temi di cui si fa fatica a parlare, e parole di gioia, emozione, fede e speranza che la storia di Chiara ha suscitato negli spettatori. Sappiamo che tutto ciò che riguarda Chiara diventa luminoso, ma la Luce donata e ricevuta in questi giorni è andata oltre ogni aspettativa.

Ci scusiamo con le tante persone che non sono potute entrare perché i numeri raggiunti nei primi venti minuti di apertura delle porte non hanno permesso ad altri di esserci. Speriamo di poter replicare. Il nostro desiderio era di raccontare chiara che ha saputo accogliere la Croce e trasformarla in dono, accettando la differenza con il sorriso e nella certezza che la vita, in ogni sua forma e durata, è sempre un bene immenso. Volevamo far conoscere una straordinaria storia di coraggio, d'amore, di libertà e di profonda letizia. Chiara non era un'eroina inavvicinabile. Era una ragazza come tante: amava la musica, sorrideva, faceva progetti, si innamorava. Eppure, di fronte alle prove più dure, ha saputo guardare la realtà con occhi diversi. Ci ha insegnato che non siamo nati per controllare ogni evento della nostra esistenza, ma per accogliere la bellezza di ogni singolo istante e scoprire che, anche nel buio più fitto, è possibile trovare una luce enorme. Portare in scena la sua vita attraverso un musical e' stato per noi un modo per dire a voce alta che esiste una speranza che non delude, che vale la pena fidarsi ed affidarsi - per dirla con le parole di Chiara - che ”quello che Dio vuole per noi è molto più bello di tutto ciò che potremmo chiedere noi con la nostra immaginazione".

Ed è anche questa volta la nostra immaginazione non poteva chiedere un sogno più bello di quello che sabato sera si è realizzato insieme a tutti voi tra le mura del nuovo teatro della nostra Città di San Salvo. Ecco quindi il nostro grazie. Grazie alla preziosità della nostra Azione Cattolica, che è radice e sostegno del nostro cammino.

Grazie alla parrocchia di San Nicola che per noi sei famiglia, ed in quella famiglia siamo nati nella fede. Grazie alla penna condivida di chi ha scritto ogni pagina di questa storia. Grazie alle menti che hanno immaginato ciò che non c'era, alle mani che, con pazienza, gli hanno dato forma, e ai cuori che con un battito di amore hanno trasformato un sogno in meraviglia. Grazie a chi ha passato con noi l'estate sui gradini di una Chiesa, e che ci fa sentire sempre a casa.

Grazie all'Amministrazione comunale per la fiducia e il dono del teatro, spazio di condivisione e cultura in cui dare voce al pensiero e all'arte. Grazie a tutta la nostra comunità cittadina che ci fa sentire parte di importante di una storia comune. Sabato sera il cuore di tutti aveva un unico battito. Era un battito d'Amore".

I giovani-issimi di AC NOLIMITS