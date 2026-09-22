"Reimparare ad amare" è il singolo di debutto di Sigismondi

Si apre con “Reimparare ad amare” il nuovo percorso di Luca Sigismondi che sceglie per la prima volta la lingua italiana per dare forma a una scrittura personale, sospesa tra cantautorato e folk.

In uscita venerdì 25 settembre 2026 (in distribuzione per Believe Music Italy), il singolo è una ballad calda e malinconica dal sapore folk, a cui si uniscono sonorità bluesy e atmosfere anni Settanta. Il brano guarda all’amore nella sua dimensione più adulta, che deve attraversare il tempo, la quotidianità e i cambiamenti per continuare a esistere. Guidato dal tema di chitarra fingerpicking, il brano racconta la necessità di ritrovare la complicità degli inizi, quella voglia di “tornare dal sesso a fare l’amore”, guardarsi veramente, ritrovare la leggerezza “che si meritano i grandi amori tra una siccità e un uragano”.

“Reimparare ad amare” è il primo singolo che inaugura il progetto che arriverà ad inzio 2027 con l’album “Tutto il mondo com’è”. Prodotto insieme a Roberto Villa presso L’Amor Mio Non Muore di Forlì, vanta la partecipazione di musicisti di grande esperienza, tra cui Piero Perelli alla batteria e percussioni. L’intento di Sigismondi è stato quello di allontanarsi dagli standard produttivi contemporanei, ricercando una modalità di registrazione di impronta vintage e sostenendo un approccio votato all’essenzialità, al servizio della musica e del suono. Alle spalle di Sigismondi c’è un percorso che passa dalle band alla carriera solista, iniziata con il nome The Foolish Wise Man e culminata nel 2020 nell’EP “Midsummer Night’s Dream”, prodotto insieme a Giovanni Pallotti. Oggi Luca torna alla propria lingua e a una dimensione più diretta del racconto, mettendo insieme l’immaginario folk americano e la tradizione cantautorale italiana.

Reimparare ad amare esplora l’amore maturo, le sue difficoltà perché non si spenga. Racconta del desiderio di ritrovare complicità e leggerezza perdute, ritornando alle origini di cos’era amare. Nei momenti foggy gli innamorati potranno sempre contare su questa canzone, seguendo il ritmo delle onde.



(Sigismondi)

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/reimparare-ad-amare





Autore: Luca Sigismondi, Valentina Buttafarro

Compositore: Luca Sigismondi

Produzione: Luca Sigismondi, Roberto Villa

BIO:

Luca Sigismondi è un cantautore, chitarrista ed imprenditore abruzzese.



Milanese di adozione, divide il suo tempo tra l’attività artistica e la gestione del brand di cosmetica Espressoh di cui è co-fondatore. Con alle spalle esperienze in band della scena abruzzese e lombarda nelle vesti di autore, chitarrista e cantante, ha esplorato diversi generi musicali spaziando dall’alternative rock all’hard funk.

Dal 2015 intraprende un progetto inedito solista che affonda le sue radici nell'indie-folk utilizzando lo pseudonimo di The Foolish Wise Man. Nel 2020 pubblica “Midsummer night’s dream” il suo primo lavoro solista in lingua inglese. L’EP è prodotto ed arrangiato insieme a Giovanni Pallotti, bassista, produttore musicale, compositore e direttore d’orchestra romano.

Rockit.it scrive “ll primo ep di The Foolish Wise Man è un delizioso esempio di indie pop scritto bene e suonato meglio. Il talento del cantautore abruzzese emerge in maniera tangibile per tutta la durata dell'ep e non manifesta alcun segno di debolezza”.

Dal 2022 abbandona lo pseudonimo inglese ed intraprende un progetto di cantautorato in lingua italiana unendo le sonorità e le atmosfere folk tipicamente americane con le strutture e la scrittura caratteristiche della canzone italiana. Ad inizio 2027 è in uscita il primo LP in lingua italiana “Tutto il mondo com’è” registrato e prodotto presso lo studio L’Amor Mio Non Muore di Forlì con Roberto Villa.