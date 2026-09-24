Wolisso, il valore del service dei Lions Club: solidarietà che costruisce futuro

Ci sono service che raccontano, più di tante parole, cosa significhi davvero essere Lions. Il service Wolisso, sostenuto con convinzione dal Lions Club Vasto Host, è uno di questi: un progetto nato dalla solidarietà e cresciuto nel tempo fino a diventare una concreta opportunità di futuro per migliaia di bambini e ragazzi.

Wolisso è una città dell’Etiopia, a circa cento chilometri a sud-ovest di Addis Abeba. È proprio qui che, nei primi anni Duemila, i Lions del Distretto 108A raccolsero la sfida di sostenere la comunità locale attraverso l’istruzione. Nel 2003 prese forma il progetto che portò alla realizzazione di una struttura scolastica, inaugurata nel 2005. Da allora l’iniziativa è cresciuta fino a diventare il Villaggio Scuola della Solidarietà di Wolisso, dal 2012 service permanente del Distretto Lions 108A.

Oggi quel villaggio rappresenta molto più di un insieme di edifici: è un luogo nel quale l’istruzione diventa strumento di emancipazione e di speranza. Le strutture consentono a circa milleittocento bambini e ragazzi di frequentare la scuola e comprendono, tra l’altro, mensa, laboratori, biblioteca e aula informatica. Nel tempo il progetto ha sostenuto anche iniziative in ambito sanitario, come la realizzazione di una Dental Clinic.

È questa la forza di Wolisso: non limitarsi a rispondere a un bisogno immediato, ma investire nel futuro, offrendo a bambini e ragazzi la possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio domani.

In questo grande progetto si inserisce con particolare convinzione l’impegno del Lions Club Vasto Host, che da anni mantiene alta l’attenzione su Wolisso attraverso una giornata dedicata alla raccolta fondi e alla condivisione. Un appuntamento che, edizione dopo edizione, ha saputo coinvolgere i soci degli altri club cittadini e viciniori, amici e sostenitori, trasformando una giornata di incontro e convivialità in un gesto concreto di solidarietà.

Ed è proprio alla luce di questo significato che va letta la presenza del Governatore e di tante autorità lionistiche. Non una partecipazione dettata dalla formalità o dal protocollo, ma una presenza che testimonia condivisione, convinzione e adesione autentica ai valori del service. Trovarsi insieme, in tanti, significa riconoscere il valore di un progetto che da oltre vent'anni continua a parlare di educazione, dignità e futuro.

Il vero protagonista resta lo spirito con cui tanti soci rendono possibile questa esperienza. Perché dietro ogni service ci sono persone che dedicano tempo, energie, idee e risorse. C'è la volontà di esserci e di trasformare il motto “We Serve” da principio enunciato a impegno concreto.

Un grazie speciale va alla famiglia Tumini, per l'ospitalità, la sensibilità e la generosità con cui ha accompagnato questa iniziativa, mettendo a disposizione non soltanto un luogo, ma soprattutto quello spirito di accoglienza e partecipazione che rende una giornata di service ancora più significativa. E un grazie altrettanto sentito va ai tanti soci del Lions Club Vasto Host e dei club amici che hanno lavorato, partecipato e sostenuto il progetto. È grazie alla loro disponibilità, unita a quella di tanti amici e sostenitori, che Wolisso continua a vivere anche a Vasto e dintorni.

Perché, in fondo, Wolisso è molto più lontana della distanza geografica che separa Vasto dall'Etiopia, ma molto più vicina di quanto si possa pensare. È vicina ogni volta che un bambino può entrare in una scuola, ogni volta che una comunità trova un sostegno, ogni volta che qualcuno sceglie di dedicare una parte di sé agli altri.

Questo è il senso più autentico del service: costruire ponti, dare opportunità e lasciare qualcosa che possa continuare a vivere nel tempo.

E quando un progetto nato tanti anni fa riesce ancora oggi a coinvolgere un Club, i suoi soci, una famiglia, i soci dei club viciniori, il Governatore e le autorità lionistiche, significa che quella solidarietà non è rimasta una buona intenzione. È diventata una comunità. È diventata servizio. È diventata, concretamente, Lions.