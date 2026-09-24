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Termini e Condizioni

Arbitri di calcio, nuovo corso nazionale dell'Aia di Vasto

redazione
Sport
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La Sezione di Vasto dell’Associazione Italiana Arbitri organizza un nuovo Corso nazionale per arbitri di calcio.

Di seguito alcune informazioni:

- inizio del corso lunedì 12 ottobre 2026 ore 19:00 presso la Sezione in Via dei Conti Ricci n. 1 presso i Locali del PalaBCC a Vasto;

 - requisiti per partecipare età minima 14 anni ed età massima 40 anni;

 - possibilità di partecipare anche con il doppio tesseramento calciatore / arbitro fino ai 19 anni; 

 - preparatore atletico gratuito presso il Polo di Allenamento; 

 - consegna della tessera federale al termine del Corso per poter entrare gratuitamente in tutti gli stadi d’Italia; 

 - credito formativo scolastico;

 - fornitura gratuita della divisa ufficiale. 

 I candidati potranno chiedere tutte le informazioni all'indirizzo mail vasto@aia-figc.it  o contattando telefonicamente o tramite whatsapp il numero 3519576429 (Emanuele) o tramite la pagina Instagram “aia_vasto”.

 

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