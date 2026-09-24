Arbitri di calcio, nuovo corso nazionale dell'Aia di Vasto

La Sezione di Vasto dell’Associazione Italiana Arbitri organizza un nuovo Corso nazionale per arbitri di calcio.
Di seguito alcune informazioni:
- inizio del corso lunedì 12 ottobre 2026 ore 19:00 presso la Sezione in Via dei Conti Ricci n. 1 presso i Locali del PalaBCC a Vasto;
- requisiti per partecipare età minima 14 anni ed età massima 40 anni;
- possibilità di partecipare anche con il doppio tesseramento calciatore / arbitro fino ai 19 anni;
- preparatore atletico gratuito presso il Polo di Allenamento;
- consegna della tessera federale al termine del Corso per poter entrare gratuitamente in tutti gli stadi d’Italia;
- credito formativo scolastico;
- fornitura gratuita della divisa ufficiale.
I candidati potranno chiedere tutte le informazioni all'indirizzo mail vasto@aia-figc.it o contattando telefonicamente o tramite whatsapp il numero 3519576429 (Emanuele) o tramite la pagina Instagram “aia_vasto”.