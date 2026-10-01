Fondazione ADR Commercialisti, alla presidenza la vastese Giovanna Greco

La dottoressa Giovanna Greco, attuale Consigliera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con delega alle Funzioni giudiziarie e ADR, Ã¨ la nuova Presidente del Comitato direttivo della Fondazione ADR Commercialisti per il mandato 2026-2030.

La nomina Ã¨ avvenuta lo scorso 29 settembre durante la riunione del Consiglio superiore della Fondazione ADR di cui fanno parte il Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio, il Vicepresidente Vincenzo Moretta, la Segretaria Michaela Marcarini, il Tesoriere David Moro e i Consiglieri Rosa Dâ€™Angiolella, Cristina Marrone e Antonio Repaci.

Giovanna Greco, iscritta allâ€™Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto, ha giÃ ricoperto la carica di Consigliera Segretaria del CNDCEC nel mandato 2022-2026 sempre con delega alle Funzioni giudiziarie e ADR. Un incarico di grande responsabilitÃ che conferma lâ€™impegno della categoria nella promozione e nello sviluppo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nelle aree delle cosiddette procedure minori come il sovraindebitamento, la composizione negoziata e la mediazione civile.

Insieme a Giovanna Greco, entrano a far parte del Comitato direttivo anche Stefano Tedeschi, Erika Capobianco, Lorenzo De Luca, Debora Rubini, Riccardo CarrÃ , Gaetano Liccione, Marco Pedretti, Vincenzo Morelli e Massimo Ferrante.

In qualitÃ di componenti del Collegio dei Revisori sono stati eletti Michele Saponaro (presidente), Pietro Ferrante e Marco Lucchetti come membri effettivi. Saranno membri supplenti Franco Errico e Stefano Lunardi.

Contestualmente Ã¨ avvenuta anche la nomina dei componenti del Comitato Scientifico: Anna Martucci, Claudia Di Giulio, Miriam Pellegrino, Leonardo Milani, Stefania Ricciardelli, Cinthia Tarantino, Daniele Cassone, Lisa Lombardi, Marisa Pezzella, Enrico Villano, Dorotea Dello Russo, Paola Carbonaro, Enrico Crisci, Francesco Torre, Enrico Dellâ€™Elce, Chiara Ruffini, Sara Pennacchi, Alessandro Delfini, Luciana Cunicella, Carla Chiola, Monica Mastropaolo.

Nelle prossime settimane verranno assegnate le cariche (vicepresidente, segretario e tesoriere) del Comitato direttivo, che affiancheranno la Presidente Greco.