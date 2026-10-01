Camping Santo Stefano, 50 anni di storia e di accoglienza

Una giornata all’insegna dei ricordi, della riconoscenza e della convivialità per celebrare un traguardo importante: i 50 anni di attività del Camping Santo Stefano. In un noto locale di Casalbordino “Fuoco 26”, Francesco Coppa e la moglie Pasqualina hanno voluto riunire dipendenti, collaboratori e familiari per festeggiare insieme questo significativo anniversario.

La storia del Camping Santo Stefano inizia l’11 luglio 1976, quando Francesco Coppa intraprese la sua attività nel settore dell’accoglienza turistica, iniziando a ospitare i primi visitatori e a coinvolgere persone nella collaborazione e nella gestione della struttura. Da allora sono trascorsi cinque decenni, durante i quali il campeggio è cresciuto diventando una realtà importante per il territorio e per l’occupazione locale.

Oggi sono circa 50 le persone che lavorano all’interno del villaggio, a testimonianza di una realtà che nel tempo ha saputo consolidarsi e svilupparsi, mantenendo al centro l’ospitalità e il rapporto con i propri collaboratori.

Il pranzo è stato soprattutto un’occasione per dire grazie. Francesco e Pasqualina hanno voluto rivolgere il loro riconoscimento a tutti i dipendenti e collaboratori, presenti e non, che nel corso degli anni hanno contribuito con il proprio lavoro alla crescita del Camping Santo Stefano.

A raccogliere oggi il testimone della gestione organizzativa è la figlia Rosanna, che porta avanti l’attività insieme ai familiari, garantendo continuità alla storia iniziata nel 1976.

Un anniversario che celebra non soltanto cinquant’anni di attività, ma anche una storia familiare costruita attraverso lavoro, impegno e accoglienza.