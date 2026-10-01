“A Voce Alta” torna con la seconda stagione: ospitalità, territorio e memoria al centro della prima puntata

Torna “A Voce Alta”, il talk di confronto e approfondimento che apre la sua seconda stagione con un appuntamento dedicato al territorio, alla sua storia e alle prospettive di sviluppo.

Giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21.00, il Teatro del Centro Culturale Aldo Moro ospiterà la prima puntata della nuova stagione, condotta da Antonia Schiavarelli, giornalista, e Antonio Cilli, editore. La regia è affidata a Moris Fiore, con le riprese di Luigi Cilli.

Ad aprire la serata sarà uno speciale dedicato al 65° anniversario delle lotte per il metano, una pagina fondamentale della storia economica e sociale del territorio. Un’occasione non soltanto per ricordare ciò che accadde, ma anche per riflettere su quanto quelle battaglie abbiano contribuito alla crescita e alla trasformazione del comprensorio.

Ospiti dello speciale saranno Graziana Di Florio, sindaco di Cupello, e Graziano Marcovecchio, presidente di NSG Pilkington.

La seconda parte della puntata sarà invece dedicata al tema “Ospitalità: il territorio che accoglie”, con un confronto sul mare inteso non soltanto come attrazione turistica, ma come risorsa, elemento identitario e occasione di sviluppo.

A discuterne saranno Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina; Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro; Antonio Posata, dell’Associazione Balneatori San Salvo; ed Emanuele Cieri, dell’Associazione Albergatori San Salvo.

Quattro voci provenienti da realtà diverse per interrogarsi su un tema molto concreto: quanto siamo capaci di trasformare la bellezza e le risorse del nostro territorio in una vera cultura dell’accoglienza? Turismo, servizi, commercio, qualità dell’offerta e capacità di fare rete saranno alcuni dei punti al centro del confronto.

La nuova stagione di “A Voce Alta” è resa possibile anche grazie al sostegno di realtà imprenditoriali che hanno scelto di accompagnare il progetto e di credere in uno spazio dedicato al confronto, all’informazione e alla valorizzazione del territorio.

A sostenere l’iniziativa sono Insieme Centro Commerciale, Landlords, Metamer, Omnia Servizi, Dezzella Abruzzo, Spaceland e TFM.

Una partecipazione che va oltre il semplice sostegno alla realizzazione del programma e testimonia la volontà di imprese e professionisti di contribuire alla crescita di occasioni di dialogo aperte alla comunità, mettendo in relazione informazione, cultura, economia e territorio.

“A Voce Alta” riparte così dalla memoria e guarda al futuro: dalle battaglie che hanno contribuito a costruire lo sviluppo del territorio alle nuove sfide necessarie per renderlo più attrattivo, competitivo e capace di accogliere.

L’appuntamento è per giovedì 8 ottobre alle ore 21.00, al Teatro del Centro Culturale Aldo Moro.

Ingresso libero.



