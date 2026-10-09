ConFrantoiani Abruzzo conferma il Cda, Alberto Amoroso resta presidente

Conferma all’unanimità per il Consiglio di amministrazione uscente di ConFrantoiani, associazione regionale abruzzese di AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari. Nel corso dell’assemblea svoltasi il 7 ottobre, i soci hanno rinnovato la fiducia al gruppo dirigente, confermando Alberto Amoroso alla presidenza ed Enzo Giardino nel ruolo di vicepresidente. Completano il Consiglio di amministrazione Lucia Priori, Filomena Tenaglia, Piero Carusi, Tommaso Fizzani, Vittorio La Pietra, Pietro Silvino Natale e Concezio Spinelli.

La conferma unanime rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi anni e affida al nuovo mandato il compito di proseguire l’attività di rappresentanza e tutela dei frantoi abruzzesi, rafforzando il confronto con le istituzioni e il raccordo con AIFO a livello nazionale.

“La fiducia unanime dell’assemblea ci consegna una responsabilità precisa: continuare a rappresentare con forza le esigenze dei frantoi abruzzesi – dichiara Alberto Amoroso, presidente di ConFrantoiani – Il comparto sta affrontando trasformazioni profonde e ha bisogno di imprese competitive, innovazione, regole sostenibili e di un confronto costante con le istituzioni. I frantoi non sono soltanto luoghi di trasformazione, ma un anello essenziale della filiera olivicolo-olearia e un presidio economico dei territori. Su questi temi continueremo a lavorare insieme ad AIFO”.

Tra le priorità del nuovo mandato ci saranno la competitività delle imprese, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità dei processi produttivi, la semplificazione degli adempimenti e la valorizzazione della qualità dell’olio abruzzese, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei frantoi all’interno della filiera.

“Ripartiamo dall’ascolto dei nostri associati – sottolinea il vicepresidente Enzo Giardino – Vogliamo essere sempre più presenti sul territorio, raccogliere le problematiche quotidiane dei frantoi e trasformarle in proposte concrete. La forza di ConFrantoiani sta nella capacità di fare rete tra imprese che condividono esigenze e obiettivi comuni”.

ConFrantoiani proseguirà quindi il proprio impegno al fianco delle aziende abruzzesi, favorendo il confronto tra gli operatori e portando nei tavoli istituzionali le istanze di un comparto strategico per l’economia agricola e agroalimentare regionale.

Nella foto i vertici ConFrantoiani Abruzzo: Enzo Giardino (vicepresidente) e Alberto Amoroso (presidente)