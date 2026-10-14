A Vasto Marina la 'PittaRosso Pink Parade' con Rosanna Banfi a sostegno della ricerca

Domenica 18 ottobre cittÃ di Vasto a sostegno della solidarietÃ in occasione della PittaRosso Pink Parade, lâ€™evento nazionale nato per sostenere la ricerca scientifica della Fondazione Umberto Veronesi contro i tumori femminili.

Lâ€™Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a unirsi a questa importante giornata di festa, sport e sensibilizzazione. Una camminata di 5 km con partenza alle ore 10:00 dalla Rotonda di Vasto Marina.

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Vasto con l'Assessorato alle Politiche sociali ha voluto organizzare la camminata per Fondazione Veronesi con le associazioni della cittÃ per sostenere la ricerca scientifica contro le malattie oncologiche ed in particolare su quelle di genere.

L'evento, che si svolge in contemporanea in tanti Comuni italiani, prevede animazione e musica, e sarÃ presentato dalla conduttrice e presentatrice Francesca Martinelli con Radio Duster One, radio ufficiale dell'evento.

PorterÃ la sua testimonianza Rosanna Banfi, lâ€™attrice, figlia del mitico Lino, da sempre impegnata nel sostenere la prevenzione e la ricerca. La manifestazione non Ã¨ soltanto un momento dedicato a chi cammina o corre per la causa, ma un appuntamento collettivo che punta a coinvolgere lâ€™intera comunitÃ .

I cittadini sono invitati a partecipare anche solo per incoraggiare i partecipanti lungo il percorso, creando un grande e caloroso "muro rosa" di supporto. Per chiunque voglia respirare lâ€™atmosfera dell'evento, presso il punto di ritrovo della manifestazione sarÃ possibile iscriversi (con una quota simbolica di â‚¬ 10.00) e il ricavato verrÃ destinato alla Fondazione Umberto Veronesi. Invitiamo tutti ad indossare un dettaglio rosa e a scendere in strada per dimostrare, ancora una volta, quanto la comunitÃ di Vasto sappia essere unita e generosa.

SarÃ inoltre possibile fare sessione di yoga Nidra con Camilla Celenza dalle 9:30 nellâ€™area della Rotonda di Vasto Marina. Gli interessati possono prenotare al numero +39 351 5575471.

INSIEME FACCIAMO MUOVERE LA RICERCA