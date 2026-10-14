Festa e solidarietÃ  con la 'Pittarosso Pink Parade' a San Salvo Marina

Grande ed atteso appuntamento con la PittaRosso Pink Parade 2026 per dare forza alla Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili e sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione.



L'evento si terrÃ domenica 18 ottobre a San Salvo Marina. Un'importante iniziativa curata in sinergia dall'Ufficio Politiche Sociali, l'Ufficio Cultura e l'avvocato Katia Basilico.



Unisciti a noi per una mattinata all'insegna dell'unione, della prevenzione e dell'allegria!



PROGRAMMA DELLA GIORNATA



Ore 09:00 â€“ Ritrovo partecipanti

Ore 09:30 â€“ Saluti istituzionali

Ore 09:45 â€“ Esibizioni delle scuole di ballo e di ginnastica

Ore 10:15 â€“ Testimonianza

Ore 10:30 â€“ Flash Mob

A seguire â€“ I cani della SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio) avvieranno la marcia rosa.



Indossa qualcosa di rosa e vieni a camminare insieme a noi! Non mancare!