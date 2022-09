A San Salvo laboratori gratuiti di Street Photography per ragazzi adolescenti

Dal 5 al 13 settembre partiranno a San Salvo gli incontri gratuiti di Street Photography tenuti dalla docente Emanuela Amadio.

Il laboratorio Street Photography fa parte del Progetto Officina Educativa e sarà realizzato da Musica In Crescendo in collaborazione con la Città di San Salvo, il Centro Culturale Aldo Moro, l’Istituto Omnicomprensivo Mattioli D’Acquisto e l’Akon Service.

Il progetto Officina Educativa è un progetto dedicato ai ragazzi adolescenti selezionato da Con i Bambini per la Città di San Salvo.

I partecipanti al Laboratorio si incontreranno al Centro Culturale Aldo Moro, per poi esplorare la città a caccia di attimi fuggenti da restituire attraverso immagini fotografiche.

Potranno partecipare ragazzi da 11 a 17 anni, la partecipazione è completamente gratuita. I ragazzi dovranno solo portare con sé uno smartphone o una fotocamera.

“Sarà l’occasione per scoprire come usare la modalità pro del telefono, vedere cosa significa esposizione, regolare le luci, fare esercizi di composizione, scoprire la differenza tra grandangolo e teleobiettivo, ma soprattutto si lavorerà sulla fotografia di strada, fotografie scattate per lo più all’aperto che ritraggono persone, luoghi ma anche dettagli”, così presenta il corso la docente Emanuela Armadio in un video che è possibile visionare su Facebook a questo link:

https://www.facebook.com/officinaeducativasansalvo/videos/769455550985492

Il corso si terrà nelle seguenti giornate: 5,6,7,8,9,12,13 settembre dalle 15.00 alle 19.00. Occorre iscriversi il prima possibile, i posti sono limitati!

Per iscriversi o avere maggiori informazioni, è possibile compilare il form che segue:

https://docs.google.com/forms/d/18NsteDRt-lYI9rq5WjqNoivzstc-F6okBLRpRFqEYmg/edit

Officina Educativa è un progetto selezionato da Con i Bambini (https://www.conibambini.org) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.