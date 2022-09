Sulla SS 16 D'Amico attacca "i soliti piagnistei di esponenti del Centro â€“ Destra locale"

La notizia che gli stanziati 87 milioni di €uro dall’Anas per l’arretramento della SS 15 siano svaniti nel nulla perché destinati altrove è un qualcosa che irretisce e rattrista. A poco adesso servono i soliti piagnistei di esponenti del Centro – Destra locale nel dire ‘….l’avevano detto e previsto’. Anche questa vicenda palesa e dimostra l’assoluta disunitarietà del nostro territorio. E’ sino troppo evidente che, su talune questioni che dovrebbero avere una corale condivisione e partecipazione dell’intero territorio, i comuni della costa fanno da soli pensando ed immaginando, in maniera del tutto sbagliata, che è cosa ‘loro’ e non di tutti. Il balletto delle posizioni e dei progetti presentati ed evidenziatisi sull’arretramento della SS 16 è la plastica dimostrazione di quanto il vastese non sia capace di unirsi e fare squadra. Onestamente al dispiacere sincero che un'altra ghiotta occasione per infrastrutturare il nostro territorio ci sia scappata via e se, in futuro, ci sarà un'altra occasione mi giova ricordare che un arretramento è sempre possibile farlo della SS 16 in tempi brevi e costi decisamente più modesti; mi riferisco all’anello naturale che passa per fondovalli Sinello, Cena, Moro e Treste di cui uno studio di fattibilità realizzato dalla provincia di Chieti esiste ed è stato proposto tra quelli da finanziare con il PNRR.

Inutile dire che vivamente spero che questo progetto venga finanziato e trovi la sua materiale realizzazione invece, per il resto delle sfide generali così come la creazione di strutture, infrastrutture e distribuzione dei servizi inizi una vera e propria collaborazione Politica ed Istituzionale a tutti i livelli senza partigianeria e personalismo alcuno per difendere con i fatti e non a parole il vastese.