Apertura dell’area Urban Sport Activity e Weekend

La Città di San Salvo ha aderito al progetto Sport nei Parchi entrando nella community di Sport e Salute S.p.A. (Società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) ideatrice del progetto in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e il Comune stesso, attore e beneficiario. Sarà la Legend di Sport e Salute Valerio Vermiglio a condurre la cerimonia di apertura e a fare sport con tutti i presenti. Vermiglio ha indossato ben 308 volte la maglia azzurra, aggiudicandosi con la Nazionale italiana la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene, due ori ai Campionati Europei, oro e d’argento alle World League, argento e World League e bronzo al Grand Champion Cup senza contare il ricco palmares con i club.

Un vero piano di azione quello di Sport nei Parchi per la messa a sistema di parchi urbani, aree verdi o giardini pubblici, che sono stati recuperati e allestiti con attrezzature permanenti o mobili per creare un vero e proprio villaggio sportivo del weekend, dove praticare attività con istruttori competenti gratuitamente o una Palestra a cielo aperto.

Sport nei Parchi si articola in due Linee di intervento la 1 - che realizza Aree permanenti attrezzate - e la 2 - che costruisce Aree mobili dove praticare Urban sport Activity e Weekend. San Salvo ha ottenuto per i suoi cittadini la Linea d’intervento 2 e punta sul creare attività di aggregazione facendo sport controllato, così da favorire i processi di socializzazione e diffondere sani stili di vita.

L'appuntamento è in via Riparlta giovedì 8 settembre ore 16:30. Tutti insieme nella pista di atletica "Pietro Mennea" che ospiterà le attività dedicate al progetto. “Urban Sport Activity e Weekend” avrà il pregio di svolgersi in un impianto dedicato alla memoria del grande Velocista che ha fatto la storia dell'Atletica italiana e anche del nostro Paese.

Interverranno il sindaco Emanuela De Nicolis, l’assessore alle Politiche giovanili Elisa Marinelli, Domenico Scognamiglio, segretario Sport e Salute Abruzzo, Settimio Massotti, testimonial locale di Sport e Salute, Massimo Luciani, direttore regionale Anci Abruzzo e Lorella Gattone, coordinatrice sport nei Parchi di San Salvo.

Le Associazioni e le attività saranno le seguenti: Asd Accademia dello Sport con l’alfabetizzazione motoria, la ginnastica propedeutica allo sport di combattimento per i bambini, la difesa personale per le donne, la ginnastica propedeutica adattata per gli over 65; la Asd Body Mind e sociale con la ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, la ginnastica yoga per bambini, donne e over 65; l’Asd Gymnica Le Fenici con l’attività motoria di base, ginnastica ritmica per bambini e pilates per i ragazzi dal 14 anni in su e le donne.

“Il Comune di San Salvo ha investito sulla buona pratica sportiva per contribuire a migliorare lo stile di vita dei propri cittadini. Lo sport fa bene alla salute e l’impegno dell’Amministrazione comunale è proteso – commenta il sindaco Emanuela De Nicolis – per far crescere tra i cittadini la cultura sportiva che aiuta a stare meglio, partendo dai più piccoli. Invito pertanto i cittadini ad accogliere questo invito a partecipare all’evento in programma giovedì pomeriggio presso la pista di atletica dedicata a Pietro Mennea”.

Il presidente e A.D. di Sport e Salute, Vito Cozzoli, precisa: "la società è sempre attenta ai territori perchè vuole favorire il diritto allo sport di tutti. La partenza della Linea di intervento 2 del progetto Sport nei Parchi aggiungerà valore all'idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese".