Il Cardinale Angelo Bagnasco a Furci

C’è molta attesa a Furci per l’arrivo del Cardinale Angelo Bagnasco che presenzierà la ricorrenza della traslazione della salma del Beato Angelo da Napoli a Furci nei giorni 12 e 13 settembre prossimi.

Nel corso dell’incontro molto cordiale, avvenuto a Genova, il Cardinale Angelo Bagnasco ha dichiarato “Ringrazio l’amico Silvio Bellano per avermi fatto conoscere la figura del Beato Angelo di Furci – continua il Cardinale – Verrò molto volentieri a Furci, non soltanto per pregare il Beato Angelo insieme al popolo di Dio, ma anche per conoscere la vostra regione abruzzese. So bene che è una terra di grande fede, di grande senso della famiglia e di valori autentici. Sono molto contento di questo invito in quanto sono rimasto molto colpito da questa figura del Beato Angelo che unisce l’umiltà e la cultura: quando si mettono insieme queste due cose, Dio fa veramente miracoli”.

Al termine dell’incontro, il Cardinale Bagnasco ha ringraziato per l’invito sia il parroco Don Angelo Di Prinzio e sia Silvio Bellano, ha dichiarato: “Ringrazio veramente di cuore Sua eminenza il Cardinale Bagnasco per aver accettato l’invito di venire a Furci e di essere presente alla prossima celebrazione del nostro Beato Angelo – ha affermato Silvio Bellano – Mi lega al Cardinale una lunga amicizia che dura da oltre dieci anni e nel corso delle nostre conversazioni gli ho sempre parlato di Furci e del Beato Angelo”.