UN PREMIO PER ONORARE LA MEMORIA DI LUCIANO LAPENNA

E’ stata presentata ieri sera, nella Sala Consiliare “Giuseppe Vennitti, in occasione del primo anniversario della scomparsa dell’ex sindaco Luciano Lapenna, il bando del Premio a lui dedicato. Un progetto, che ha come principale finalità quella di onorare la memoria di Luciano Lapenna e tenere vivo il senso della politica come servizio alla comunità, che costituisce il suo più grande lascito morale.

L’iniziativa, promossa dalla professoressa Bianca Campli, moglie di Lapenna, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Vasto e la Sezione A.N.P.I “Vittorio Travaglini” di Vasto prevede l’assegnazione di mille euro alla migliore ricerca storica inedita sul periodo compreso tra gli anni ’40 del XX secolo e i giorni nostri, con particolare attenzione alla lotta antifascista, nel territorio di Vasto e dell’hinterland.