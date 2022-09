Lâ€™associazione Codici chiede che vengano messi in sicurezza i giochi alla villa comunale

Torna alla ribalta il tema della sicurezza nei parchi pubblici in seguito al noto episodio che ha visto coinvolto una minorenne deceduta a seguito del crollo di un'altalena. L'associazione Codici in persona del suo presidente Riccardo Alinovi che sta ricevendo in questi giorni diverse segnalazioni da parte di cittadini del comune di Vasto i quali lamentano che i giochi all'interno della villa comunale in zona San Michele non sarebbero a norma ,pertanto manifestano preoccupazione e timore per l'incolumità dei propri figli che quotidianamente fanno uso di tali giochi durante il tempo libero.

L'Associazione codici vuole sensibilizzare l'amministrazione comunale affinché episodi del genere non si verifichino più; l’associazione chiede che vengano messi in sicurezza tutti i giochi presenti nella villa comunale e negli altri parchi di proprietà del comune . A tal riguardo chiediamo all’ Assessore D’Elisa che si attivi tempestivamente al fine di mettere in sicurezza il parco giochi , sembrerebbe che ci sia stato gi° un infortunio di un bambino in passato con uno dei giochi . Riteniamo che i bambini vanno protetti e tutelati dalle istituzioni che hanno il dovere, e il compito di controllare preventivamente per evitare incidenti a volte anche mortali .Dopo il covid non si puo’ negare uno spazio giochi a questi bimbi indifesi , dove già hanno sofferto troppo per la lunga pandemia , questo non e’ accettabile . Il Sindaco Francesco Menna dovrebbe fare una tiratina di orecchie all’ Assessore competente ,ricordandogli che i piccoli devono essere protetti e tutelati sulla sicurezza , sia dalle strutture comunali che pubbliche .