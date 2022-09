"L'Infiorata incontra l'uncinetto"

La Pro Loco di San salvo è stata invitata ufficialmente a partecipare all’assemblea celebrativa dei ventanni della costituzione dell’associazione Infioritalia, che raggruppa le più importanti infiorate italiane.

L’annuncio arriva da Maria Sabatini, presidente della Pro Loco di San Salvo, che nei giorni scorsi ha accolto proprio a San Salvo il presidente nazionale di Infioritalia, Andrea Melilli.

La manifestazione si svolgerà ad Alatri (Frosinone) il prossimo 22 ottobre.

“Per l’occasione – dichiara la presidente Sabatini – la Pro Loco sarà presente nella cittadina ciociara per omaggiare l’associazione nazionale con un pannello che rappresenta il logo di Infioritalia realizzato dalle uncinettine sanlsavesi. La nostra Pro Loco aveva già aderito al flash mob mondiale per la pace la domenica delle palme organizzato proprio da Infioritalia con la realizzazione del bozzetto Flowers of Peace con i fiori all'uncinetto.

Questo invito è l’inizio di nuove e future collaborazioni a livello nazionale di un’associazione che promuove lo sviluppo delle varie forme di partecipazione del volontariato che si fa promotore di feste dell’Infiorata. “Infioritalia è soprattutto – conclude la presidente Sabatini – lo strumento che consente di creare collegamento, sotto il profilo culturale, tra le comunità che coltivano e promuovono la tradizione dell’infiorata valorizzando anche il territorio”.