"NOI NON ABBIAMO SMOBILITATO"

Dal Gabry Park Hotel, dove si sono riuniti la sera dell' 8 settembre per una conviviale consiglieri, dirigenti, candidati e simpatizzanti del cosiddetto Centrosinistra allargato, arriva un messaggio forte e chiaro, che esprime il capo dell' Opposizione Fabio Tavaglini: “Noi non smobilitiamo !”. Cosa che si evince chiaramente non solo dalle centinaia di persone presenti, ma soprattutto dai discorsi dei cinque rappresentanti delle Liste: Claudio Natale per Più San Salvo, Mimmo Di Nardo per Sinistra civica ed ecologista, Francesco Gerardi per il Partito socialista, Tonino Marcello per Azione Politica ed Antonio Boschetti per il Pd. I quali, all'unisono, hanno garantito opposizione dura in Consiglio comunale ed in Città, presenza dei consiglieri non solo sui social. Ma soprattutto di mantenere questo clima di rispetto e lealtà, che ha fatto scrivere a Fabio Raspa giorni fa: “Rifarei 1000 volte la scelta che ho fatto”.

Una frase che sintetizza lo stato d'animo di chi fa politica da questa parte e può camminare con lo sguardo rivolto in avanti, perché non deve guardarsi da chi lo può “accoltellare” la spalle.