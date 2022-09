La grande Atletica in Abruzzo

Le aspettative di Massimo Pompei presidente regionale Fidal diventano realtà. Infatti la FIDAL Abruzzo, in collaborazione con l’ASD Runners Pescara, ha organizzato la 4^ edizione dei campionati del Mediterraneo Under 23, nei giorni 10 e 11-settembre 2022 a Pescara, presso lo “Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia” per dare un messaggio di Amicizia, cooperazione e pace. Per l’Occasione abbiamo sentito Massimo Pompei, Presidente della Fidal Abruzzo:

“Ormai ci siamo oggi è il grande giorno, il giorno dell'inaugurazione e stiamo cercando di concludere tutte le cose che dobbiamo fare nel miglior modo possibile. Tante le aspettative ma soprattutto spero che sia una manifestazione per l'atletica abruzzese.

Ho sempre voluto portare grandissime prestazioni in Abruzzo e questa è una di quelle. Rappresenta per la FIDAL d'Abruzzo un’opportunità di far vedere che ci siamo anche noi, un'opportunità per il mondo politico abruzzese di credere in noi, noi come nel mondo dell'atletica, di aiutarci a far sì che da domani ci sia qualche campo di atletica in più già pronto. Noi ci siamo e lavoriamo affinché questa manifestazione possa essere una grande opportunità.

Avrei gradito l'aiuto di tutti voi, di tutto il mondo dell'Atletica abruzzese, magari sarà di buon auspicio per il prossimo anno e avere più volontari e più persone che avranno a cuore le manifestazioni internazionali che spero di poter portare dal prossimo anno con i campionati Europei Master e tanti altri progetti in Abruzzo”.

Questo progetto è stato fondato nel 2011 dal presidente Bernard Amsalem, presidente della federazione francese di atletica leggera e Fathi Hachicha presidente della federazione tunisina di atletica leggera costituendo la Mediterranean Athletics Union, (Mau), in cui partecipano federazioni con atleti della categoria under 23 provenienti da 28 paesi del Mediterraneo, per trasmettere i valori di amicizia cooperazione e pace, con lo scopo di facilitare le organizzazioni delle manifestazioni, dare il supporto dell’atletica a tutti, dare il rilievo ai migliori atleti e portare tutte le condizioni necessarie per lo sviluppo di manifestazioni di atletica leggera.

Le altre edizioni si sono disputate ad Aubagne, Francia, la seconda a Tunisi, la terza a Jesolo nel Veneto e la quarta si disputerà a Pescara. La pandemia, la guerra in corso in Ucraina non hanno impedito allo sport, alla Fidal Abruzzo e all’ASD Runners Pescara, di portare il messaggio di pace e di unione, con questo appuntamento così prestigioso

.

e