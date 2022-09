MESSAGGIO DI BUON ANNO SCOLASTICO 2022/23 DEL SINDACO MENNA E DELL' ASSESSORE BOSCO

Carissimi,

L’inizio dell’anno scolastico è sempre una data importante per tutti.

È una nuova partenza, un nuovo giorno dove ognuno s’impegna a dare il massimo in modo da arrivare a giugno con il proprio bagaglio personale e culturale più pesante.

Ci piacerebbe che ognuno di voi percepisse questo nuovo inizio come terreno in cui piantare il seme del domani ed essere quindi creatori del futuro.Gli anni appena trascorsi sono stati anni pesanti e colmi di ansie e d’incertezze; questo non ci deve né abbattere né farci offuscare la vista ad un orizzonte migliore.

Il futuro è soprattutto fonte di possibilità ed opportunità. In questo contesto ecco che la scuola diviene essenziale, nel combattere sfiducia e pessimismo. La stessa deve essere portatrice sana di cultura, gioia e speranza.

Scuola come luogo dove imparare e conoscere, ma soprattutto come spazio di socializzazione e sviluppo del proprio senso civico e senso critico.

Lo studio deve essere un mezzo per poter proiettare ognuno di voi in un futuro lavorativo equo, ma anche un’occasione di crescita personale in cui si faccia germogliare la cultura “dell’altro” e della lotta alle disuguaglianze; in altre parole dell’amore.A voi che sarete i cittadini del domani vogliamo dire di non sprecare l’opportunità per migliorare, se non rifondare, questa società.

Cari insegnanti di tutto questo voi siete i pilastri. Fate spuntare in ogni ragazzo la voglia di conoscenza. Accompagnateli anche nelle gioie e nelle difficoltà personali.

Un pensiero anche alle famiglie. I prossimi mesi non saranno semplici, anche e soprattutto alla luce dell’aumento generale dei costi.

Sarà importante per questo fare squadra con le Istituzioni e con i dirigenti scolastici e con i docenti in modo da dare ai più giovani più solide basi di lavoro.

Per ciò che concerne l’impegno dell’Amministrazione comunale vogliamo ringraziare l’Ufficio Scuola e l’Ufficio Servizi per il lavoro svolto in questi mesi.



In questi anni abbiamo cercato di essere grandi ascoltatori dei bisogni e dei problemi di tutti gli operatori della scuola. L’Amministrazione comunale cercherà, come sempre ha fatto, di venire incontro a tutte le esigenze.

Un ringraziamento sincero ai dirigenti scolastici con un augurio particolare alla due nuove Dirigenti Prof.se Eusebi e Fonzo,ai docenti, al personale ATA e a tutti gli attori dell’universo scuola e ai ragazzi che da domani siederanno nuovamente sui banchi di scuola.

Vogliamo concludere questo messaggio citando Papa Francesco: “L’istruzione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo. Serve una svolta”.

Buon anno scolastico a tutti e buon lavoro!