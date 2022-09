“Acque di balneazione eccellenti sul tratto di costa di San Salvo”. A dichiararlo il sindaco Emanuela De Nicolis nel leggere i dati che sono stati comunicati ieri mattina dall’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta).



“Una buona notizia, per quanti in questo ultimo fine settimana, prima dell’inizio dell’anno scolastico fissato per lunedì, hanno preferito approfittare di questa bella giornata di sole per recarsi in spiaggia” commenta il sindaco di San Salvo.



I dati di balneazione sul litorale di San Salvo sono stati effettuati lo scorso 6 settembre come da richiesta della Regione Abruzzo e riguardano le analisi microbiologiche e tossicologiche effettuate dall’Arta nei tre punti di prelievo stabiliti nel tratto di costa di nostra competenza.



“Dati di balneazione in linea con quelli dei mesi precedenti a conferma di valori costanti” aggiunge l'assessore all'Ambiente Tony Faga.



I punti di prelievo sono: 150 metri a nord dalla foce fiume vecchio Mulino, 700 metri a nord dalla foce fiume vecchio Mulino e 650 metri a sud del torrente Buonanotte.